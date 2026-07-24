Asl Lanciano Vasto Chieti e criticità per il personale, i rilievi della Cgil

In considerazione del carico di lavoro della UOC di Ost/Ginecologia del PO di Chieti, diventa determinante un'organizzazione del lavoro con un organico adeguato alle esigenze, per garantire qualità e sicurezza al personale che vi presta servizio e degenti.

Con un'organizzazione articolata su più livelli -14 livello/sala parto, 12 livello A e BC, Blocco Operatorio e ambulatori 6 livello) - ogni giorno l’esigenza di sopperire alla routine e criticità di ogni genere nel rispetto degli standard assistenziali/LEA manifesta attraverso l’operato del personale tutto, va valorizzata e sostenuta. Di conseguenza adeguata al personale in essere e supportata con nuove assegnazioni per sostenere le attività della UO, per garantire una turnistica adeguata alle esigenze di vita e lavoro, garantire le ferie in corso.

In tal senso il Segretario Provinciale FP Cgil Chieti Carmine Gasbarro porta all’attenzione le criticità legate all’organico del personale nel profilo di Osterica in dotazione, composto da 50 unità, di cui 11 prestano servizio in ambulatorio, 39 unità di personale sono inquadrate in H24 di cui 6 fuori sono dal servizio in maternità non sostituite e 4 non in turno H24, un organizzazione che prevalentemente manifesta criticità ed un carico di lavoro smisurato per chi rimane in servizio, a monte delle numerose attività da compensare con 24 posti letto da seguire oltre ai ricoveri ordinari ed emergenze da Pronto Soccorso Ostetrico.

Inoltre in contrasto con il CCNL Comparto Sanità ad oggi il personale superato il giorno 20 del mese non ancora è a disposizione del turno di Agosto, con difficoltà organizzative per una pianificazione dei tempi di vita e lavoro che non possono e non devono essere regolati solo dalla gestione lavorativa.

Nei precedenti incontri sindacali con la Direzione Strategica Asl Lanciano Vasto Chieti - evidenzia Gasbarro - avevamo rappresentato la criticità legata al personale nel profilo di Ostetrica, lamentando le carenze ormai strutturate che vanno necessariamente colmate. Mentre per altri profili sono stati attivati avvisi, qui si rimaneva in attesa del concorso aggregato con Teramo, per questo essendo oggi disponibile la graduatoria dove sei unità sono destinate per le esigenze della Asl di Chieti, chiediamo di ricorrere con immediatezza alle procedure assunzionali, ormai è un dato di fatto che il personale è allo stremo.

Come Organizzazione sindacale qualora non si attivino interventi in merito, con reclutamento di nuove unità di personale Ostetrica, non esclude il ricorso agli organi competenti e ad iniziative a tutela del personale e degenti.

Inoltre avevamo chiesto chiarimenti, sulla gestione della consegna e riordino del materiale per microinfusori per la terapia insulinica, fino a ieri di competenza della Farmacia del PO di Chieti ed oggi senza la dovuta formazione, o preventiva comunicazione, o coinvolgimento del personale interessato, rimandata al personale della Diabetologia del PTA di Guardiagrele.

Ad oggi nessun chiarimento dalla Asl o revoca della procedura, senza personale amministrativo a supporto. Abbiamo chiesto un incontro al Responsabile dell’Area Territoriale 1 come ne avevamo Chieti per il DSB di Chieti, ma non abbiamo ricevuto riscontro, questo ci lascia perplessi.

Con una nota inviata alla ASL 02 aveva diffidato la procedura con l’invito ad una programmazione preventiva prima della messa a disposizione degli elenchi da gestire