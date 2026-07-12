Wildlife School Lanciano, orgoglio abruzzese al Trofeo nazionale Tiezzi Freestyle

Con piena soddisfazione deposta agli archivi la trasferta a Fanano (Emilia-Romagna) per i giovani atleti della Wildlife School Lanciano, protagonisti al prestigioso Trofeo Nazionale Tiezzi Freestyle.

La societÃ frentana ha rappresentato lâ€™Abruzzo in una delle tappe piÃ¹ rilevanti del circuito nazionale di pattinaggio freestyle giovanile, confrontandosi con le migliori realtÃ italiane. Il bilancio parla chiaro: quarto posto nazionale nel roller cross e diciottesima posizione nella classifica generale su 38 societÃ .

Tra le performance individuali, spicca lo straordinario secondo posto di Alisia Di Iulio nella categoria giovanissimi femminile, che ha fatto registrare il miglior tempo assoluto della sua classe. Ottima anche la prova di Elio Mattia, autore di un solido sesto posto, ulteriore conferma della sua crescita agonistica.

A completare la squadra â€” molti alla prima esperienza assoluta in ambito nazionale â€” Alisia Mejia, Leonardo Donatelli, Francesco Donatelli e Matteo Amoroso, tutti impeccabili nonostante lâ€™emozione, e capaci di esprimere coraggio, determinazione e spirito di gruppo.

I tempi ottenuti in pista aprono ottime prospettive per il futuro di questo sodalizio guidato con passione dal presidente Andrea Di Iulio: il potenziale degli atleti Ã¨ eccellente, lâ€™impegno costante, e su queste solide basi la Wildlife School Lanciano potrÃ esprimere al meglio le proprie qualitÃ nelle competizioni piÃ¹ importanti.