Confartigianato Chieti premia le imprese associate da oltre vent'anni

Un riconoscimento alle imprese del territorio associate da oltre vent'anni, per celebrare un percorso imprenditoriale fatto di passione, competenza e tenacia e il contributo dato alla crescita economica e sociale del territorio. Ãˆ l'iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Chieti, che ha premiato quindici attivitÃ a margine dei lavori dell'assemblea dei soci, svoltasi ieri, mercoledÃ¬ 8 luglio, nella sede di Academy ForMe, organismo formativo dell'associazione.

A consegnare i riconoscimenti sono stati il presidente di Confartigianato Imprese Chieti, Camillo Saraullo, e il direttore generale, Daniele Giangiulli, accompagnati dal vicepresidente, Alberto De Cesare, e dalla presidente del Movimento Donne Impresa, Erika Liberati. Sulle pergamene consegnate agli imprenditori, il ringraziamento "per gli oltre vent'anni di appartenenza all'Associazione e per aver interpretato con passione, competenza e tenacia i valori del fare impresa, contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio".

Quindici le imprese e gli imprenditori premiati: Artigianmarmi di Valente Vincenzo; Di Iorio Giovanna; Mincone Gomme di Bruno Mincone e C. Snc; Gasbarri Mario; Di Cicco Liquori Srl; Esposito Donato; Antincendio Corti di Gherardo Corti; Primante Enzo; Panificio Civitella di Franco e Antonella Iezzi & C. Snc; Autotrasporti F.lli Anello Snc di Anello Giovanni e Roberto; Di Nella Nicola; F.lli Betti Snc di Betti Enzo & C.; Giansante Giacomo; Santurbano Pasquale; Panaccio Corrado.

"Abbiamo voluto ringraziare chi da oltre vent'anni condivide il percorso della nostra associazione e, soprattutto, chi ogni giorno porta avanti la propria attivitÃ con impegno e determinazione - sottolineano il presidente Camillo Saraullo e il direttore generale Daniele Giangiulli - Dietro ciascuna di queste imprese ci sono storie di lavoro, sacrifici, capacitÃ di affrontare i cambiamenti e di superare momenti complessi. Rappresentano un patrimonio per il nostro sistema produttivo e per le comunitÃ in cui operano. Confartigianato continuerÃ a essere al loro fianco e al fianco di tutte le imprese del territorio, accompagnandole nelle sfide di oggi e di domani".



