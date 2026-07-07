Avvio d’estate d’oro per l’Asd Moreno Di Biase

In tutto il mese di giugno i colori sociali dell’Asd Moreno Di Biase hanno brillato con una forza straordinaria, portando a casa risultati che profumano di futuro, sacrificio e grande talento.

Quattro ragazzi del sodalizio di Fossacesia, guidato dall’ex professionista Moreno Di Biase, si sono guadagnati la convocazione nella rappresentativa regionale FCI Abruzzo per i Campionati Italiani Esordienti-Allievi a Laives, in Alto Adige.

I nomi selezionati dal tecnico regionale Lucio Di Federico sono quelli degli esordienti Filippo Masciulli e Mirko Mascitti, e degli allievi Alberto Ciancetta e Riccardo Mazzocchetti.

Tra gli ultimi risultati spicca proprio Mirko Mascitti (nella foto), atleta versatile che alterna mountain bike e strada. Su quest’ultima ha dato prova di grande valore, sfiorando la vittoria con una prestazione maiuscola: prima in una cronometro a Porto San Giorgio, poi in una gara in linea a Spello, in Umbria.

A coronare questa straordinaria serie di piazzamenti ci hanno pensato Riccardo Esposito e Alberto Ciancetta, rispettivamente quarto e nono tra gli allievi al Gran Premio Vito Taccone – Memorial Franco Cozzolino di Avezzano. Entrambi hanno lottato con grinta, cedendo il passo agli avversari solo nelle battute finali di una gara ad altissima intensità.

Anche Ciancetta ha mostrato ottime doti contro il tempo nella cronometro di Porto San Giorgio, mentre Riccardo Mazzocchetti ha conquistato il primo podio stagionale a Cavriago, in Emilia-Romagna.

Questi risultati non sono solo numeri ma la testimonianza tangibile del lavoro quotidiano dei tecnici e, soprattutto, della dedizione dei ragazzi, che continuano a pedalare forte verso traguardi sempre più prestigiosi a livello extra-regionale.