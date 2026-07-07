Camera Penale di Lanciano: eletto il nuovo Direttivo, Diana Peschi Presidente

L'avvocato Diana Peschi Ã¨ il nuovo presidente della Camera penale di Lanciano per il biennio 2026â€“2028. In precedenza ha ricoperto l'incarico di vice presidente. La decisione Ã¨ arrivata, lo scorso 3 luglio, al termine dell'assemblea e del successivo Direttivo della Camera penale. Il nuovo Consiglio direttivo Ã¨ inoltre costituito dall'avvocato Luca Scaricaciottoli (vice presidente); dall'avvocato Paolo Valentin Sisti (segretario); dall'avvocato Marta Di Nenno (consigliere e giÃ presidente); dall'avvocato Michele Di Toro (consigliere ) L'avvocato Elvezio Caporale Ã¨ stato inoltre confermato nel ruolo di tesoriere.



Il neo Direttivo - come viene spiegato - intende proseguire un percorso improntato alla continuitÃ , rafforzando il proprio impegno nella tutela dell'avvocatura penalista e nella valorizzazione del ruolo del difensore nel sistema giustizia. In questa prospettiva, tra le linee programmatiche emergono il consolidamento del confronto istituzionale con Magistratura e uffici giudiziari; la promozione di attivitÃ formative rivolte agli iscritti e l'incentivo a iniziative di divulgazione della cultura delle garanzie difensive anche in ambito scolastico e formativo.Particolare attenzione sarÃ riservata, inoltre, alle azioni a sostegno della piena e definitiva salvaguardia del Tribunale di Lanciano, tema ritenuto strategico per il territorio.



"Ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia â€“ dichiara l'avvocato Diana Peschi â€“. L'impegno della Camera Penale continuerÃ a essere quello di garantire una difesa forte, consapevole e rispettata, nel solco dei principi costituzionali del giusto processo e con uno spirito di dialogo costruttivo con tutte le istituzioni".



Il Consiglio ha infine espresso un ringraziamento agli iscritti per la partecipazione e la fiducia, auspicando un mandato caratterizzato da operativitÃ , coesione e continuitÃ istituzionale.