'Veleggiata dei Trabocchi' da Pescara a Vasto, 26 le imbarcazioni partecipanti

Al via sabato mattina la classica Veleggiata dei Trabocchi tra Pescara e Vasto dedicata alle imbarcazioni d’altura che puntano a conquistare l’ambìto Trofeo Banca Generali.

Questa quinta edizione, organizzata come sempre dal Circolo Nautico Pescara 2018 in collaborazione con il Circolo Nautico Vasto, l’Asd Invelaconoi e i due porti turistici del Marina di Pescara e del Marina Sveva, conta la partecipazione di 26 equipaggi provenienti dai circoli di Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto che sono partiti dallo specchio d’acqua davanti al porto turistico pescarese alla volta di Vasto.

L’evento è stato presentato nelle sale del Cnp dal presidente Alessandro Pavone, dai consiglieri organizzatori Andrea Venditti e Andrea Di Nicolantonio che hanno illustrato il programma di regata.

Sono intervenuti anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente del Gal Costa dei Trabocchi Roberto Di Vincenzo, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e il presidente del Marina di Pescara Gianni Taucci. Tutti hanno sottolineato l’importanza di vivere il territorio anche dal mare e di valorizzare la bellezza della costa punteggiata dai classici trabocchi e percorsa dalla pista ciclabile.

“E’ sempre una grande soddisfazione organizzare questa veleggiata – ha detto Andrea Venditti – che unisce tutti gli amanti del mare e gli appassionati della vela. Nelle barche gareggiano intere famiglie che nella vela trovano un punto di coesione e divertimento puro. Per tutto questo dobbiamo ringraziare Banca Generali e soprattutto il nostro socio Alessandro Di Tunno che anche quest’anno non ci ha fatto mancare il suo appoggio”.