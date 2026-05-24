Due nomi internazionali al Marrucino, Piovano e Mazzoccante in concerto

Il Teatro Marrucino di Chieti si appresta a ospitare un nuovo, imperdibile appuntamento della Stagione Concertistica 2026.

Domenica 24 maggio alle ore 18.00, il prestigioso palcoscenico teatrale vedrÃ l'esibizione di due straordinari interpreti del panorama musicale internazionale: il violoncellista Luigi Piovano e il pianista Giuliano Mazzoccante.

L'evento rappresenta una cooperazione artistica di altissimo livello e unisce due personalitÃ straordinarie. Luigi Piovano, da oltre vent'anni primo violoncello solista dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Ã¨ considerato uno dei massimi esponenti del suo strumento in ambito internazionale. Piovano vanta una carriera eccezionale che lo ha visto esibirsi come solista con le piÃ¹ prestigiose orchestre mondiali e collaborare con leggende della musica del calibro di Maurizio Pollini e Antonio Pappano. Accanto a lui si esibirÃ Giuliano Mazzoccante, acclamato pianista che vanta una brillante carriera in tutta Europa, Asia e Stati Uniti, nonchÃ© stimato Direttore Artistico dello stesso Teatro Marrucino.

Il raffinato programma da camera metterÃ in luce la straordinaria ricchezza emotiva, la perfezione tecnica e la profonda sensibilitÃ interpretativa dei due musicisti. Il duo affronterÃ capolavori assoluti della letteratura per violoncello e pianoforte, incentrati sulle monumentali e tardo-romantiche Sonate di Johannes Brahms e Sergej Rachmaninov. Brani di immenso fascino in cui il pianoforte evoca atmosfere intense e venate di profonda nostalgia, fondendosi in perfetto equilibrio con la voce calda, lirica e struggente del violoncello.

Il Direttore del Teatro Marrucino, Cesare Di Martino, ha espresso grande soddisfazione per questo appuntamento di assoluto prestigio, sottolineando come la presenza sul palco di due interpreti di tale caratura confermi l'alto livello culturale e l'attrattivitÃ internazionale della stagione concertistica teatina.

I biglietti per il concerto sono disponibili con tariffe differenziate e riduzioni riservate ai giovani under 25 e agli over 65, per garantire l'accesso a una vasta platea.

I biglietti possono essere acquistati direttamente presso il botteghino del Teatro Marrucino di Chieti, aperto dal martedÃ¬ alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. In alternativa, Ã¨ possibile effettuare l'acquisto online sulla piattaforma Ciaotickets o presso i punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni, sono a disposizione il numero di telefono 0871 330470, l'indirizzo e-mail botteghino@teatromarrucino.eu e il sito ufficiale www.teatromarrucino.eu.

L'evento Ã¨ realizzato con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Consiglio Regionale dell'Abruzzo e del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Comune di Chieti.