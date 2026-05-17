Si chiude una stagione da record per lo Sci Club Aterno Pescara

Si chiude con un record storico la stagione 2025-2026 dello Sci Club Aterno Pescara, che supera gli 800 soci, raddoppiando il numero degli iscritti rispetto allo scorso anno.

“E’ un traguardo che ci riempie di orgoglio – commenta il presidente, Mattia Giansante, nel corso della festa annuale allo stabilimento Hawaii di Pescara – frutto del lavoro portato avanti negli ultimi anni da tutto il gruppo. Un lavoro impegnativo, che ci ha visti organizzare un calendario di attività con un ventaglio di proposte unico: dalle settimane bianche alle navette del fine settimana a Roccaraso, dai corsi di sci per adulti e bambini ai progetti per promuovere la sicurezza nello sport, fino alle gare e alle affermazioni dei nostri atleti”.

La stagione invernale registra ottimi risultati della squadra agonistica, con piazzamenti importanti nelle gare e nei trofei regionali.

“Indimenticabile – prosegue – è stata senza dubbio la partecipazione alla finale nazionale del GP Giovanissimi al Passo del Tonale, dove i ragazzi hanno potuto incontrare e conoscere la campionessa Sofia Goggia e la leggenda dello sci femminile italiano, Debora Compagnoni. E confrontarsi con Flavio Roda, presidente nazionale della Fisi e storico allenatore di Alberto Tomba, e con Giovanni Feltrin, responsabile allenatori della nazionale femminile. Un momento che, sono certo, resterà per sempre nei loro ricordi”.

La collaborazione con DR Automobiles, sponsor di livello internazionale che supporta lo Sci Club, ha permesso di organizzare manifestazioni che hanno visto la partecipazione di moltissimi atleti.

Nel primo trofeo DR Automobiles si sono imposti Valentina Cardarelli e Paolo Amicone (categoria superbaby), Allegra Taglialatela e Pietro Amicone (baby), Viola Marinelli e Francesco Leo Carlone (cuccioli), Azzurra Molinari e Riccardo Mongia (ragazzi), Vittoria Rozzi e Filippo Liani (giovani).

Il quinto memorial Francesco Mininni, invece, è andato a Valentina Cardarelli e Paolo Amicone.

“E adesso – conclude Giansante – subito al lavoro per la prossima stagione, consapevoli della responsabilità che i soci ci hanno affidato con la loro fiducia. Senza dimenticare che lo Sci Club Aterno Pescara è uno dei più numerosi d’Italia, ma con una peculiarità tutta nostra: la sede in una città di mare!”