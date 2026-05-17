Scout laici, 'open day' tra giochi e avventura a Lanciano

Domenica 17 maggio dalle 9:30 alle 12:30 la sezione CNGEI di Lanciano degli Scout laici terrà un Open Day gratuito di giochi e avventura nel Parco Villa delle Rose di Lanciano (ex ippodromo) aperto a tutta la cittadinanza e ai paesi limitrofi: un'occasione per scoprire il mondo dello scoutismo laico, mettersi in gioco e vivere una mattinata all'insegna dell'avventura.+

L’evento, patrocinato dal Comune di Lanciano, è la parte finale di un weekend che vedrà impegnati i ragazzi, a seconda delle fasce di età, in varie avventure e operazioni che hanno preso il via da ottobre e li accompagnano da allora. Dopo il grande successo della prima edizione svoltasi lo scorso ottobre, gli scout di Lanciano tornano per proporre un evento rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 7 anni in su che vogliono assaggiare sprazzi di attività scout: dai percorsi Hebert (percorsi naturali di destrezza e coordinamento) ai giochi di movimento, passando per attività di abilità e tanto altro. Sarà inoltre un'opportunità perfetta per i genitori che desiderano conoscere i capi educatori, chiedere informazioni e scoprire come iscrivere i propri figli per i prossimi anni. La scelta di incontrare la cittadinanza non è casuale, ma si inserisce nel percorso di una sezione che è ormai un pilastro educativo fondamentale per il territorio frentano.

La sezione CNGEI di Lanciano è infatti attiva da quasi 40 anni, durante i quali ha accompagnato nella crescita intere generazioni di giovani, educandoli alla cittadinanza attiva, al rispetto dell'ambiente e alla solidarietà, in maniera laica ed inclusiva. Il percorso va dagli 8 ai 19 anni ma non è mai troppo tardi per iniziare l'esperienza scout che può essere intrapresa anche in età adulta come volontari. La crescita personale va di pari passo con un cammino di confronto con gli altri mirato a mettere a fuoco le proprie capacità per contribuire a migliorare la società in un’ottica di apertura, fratellanza e collaborazione. Pari opportunità, mancanza di pregiudizi e rispetto per il bene comune e per gli altri, sono solo alcuni dei valori alla base dello scoutismo, una realtà tutta da vivere.