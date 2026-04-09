'VivicittÃ ': torna a Pescara la corsa piÃ¹ inclusiva d'Italia

Ãˆ una consuetudine che vanta piÃ¹ di 40 anni di storia: aprile, per tradizione, Ã¨ il mese di VivicittÃ . Un appuntamento imperdibile organizzato dalla UISP, con la corsa piÃ¹ grande e inclusiva del mondo che coinvolge oltre 40 cittÃ in tutta Italia, tra cui Pescara. Giunta alla 42Âª edizione, VivicittÃ Ã¨ sinonimo di unicitÃ , condivisione e rispetto per lâ€™ambiente, oltre che un messaggio di pace, inclusione, partecipazione, benessere e prevenzione.

Lâ€™evento pescarese Ã¨ curato dalla UISP Abruzzo e Molise (settore atletica leggera) e propone per domenica 12 aprile la gara competitiva di 10 chilometri, che corrisponde a due giri di un anello di 5 chilometri. Con partenza alle 9:30, il percorso tocca piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Matteotti, viale della Riviera (andata e ritorno con giro di boa allâ€™altezza dello stabilimento Medusa), via Muzii, via Regina Margherita, per tornare infine in piazza della Rinascita.

Il fiore allâ€™occhiello di VivicittÃ Ã¨ rappresentato dalle gare baby sotto i 16 anni, dedicate al comparto giovanile, che si svolgeranno sempre in piazza della Rinascita su differenti distanze. Il momento clou per i piÃ¹ giovani Ã¨ fissato per il pomeriggio di sabato 11 aprile (dalle 14:30 in poi), con lâ€™obiettivo di trasformare VivicittÃ in una grande e autentica festa per tutte le etÃ , capace di coinvolgere lâ€™intera cittadinanza.

La presentazione ufficiale dellâ€™evento Ã¨ fissata per giovedÃ¬ 9 aprile a Pescara presso il municipio, con inizio alle 10:30. Unâ€™occasione per raccontare nei dettagli una manifestazione che rappresenta un modello di sport partecipato, solidale e aperto a tutti.

Le iscrizioni si effettuano per tramite del sito Timingrun a questo link https://drive.google.com/file/d/1EU7UuC7uAL1GI4xTxmRLSXWJBfk3YEbs/view



