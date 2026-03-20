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Spada, fioretto e sciabola: in pedana gli under 14 abruzzesi

redazione
Sport
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Si terrÃ  domenica 22 marzo, a Sulmona, il Campionato regionale della categoria Under 14 che vedrÃ  per protagonisti i giovani schermidori abruzzesi.

Saranno tuttâ€™e tre le armi coinvolte in pedana: spada, fioretto e sciabola.

Si tratta di un appuntamento molto sentito in Abruzzo poichÃ© mette in luce i giovani talenti della scherma tricolore, in questo caso quelli presenti nei club della nostra regione.

La gara, in programma al Palasport di via XXV Aprile, Ã¨ aperta a tutti e ad ingresso gratuito: lâ€™invito Ã¨ quello di partecipare e di assistere alla competizione. ChissÃ  che i prossimi a scendere in pedana non possiate essere voi che, invece, eravate solo spettatoriâ€¦

Foto Federscherma

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