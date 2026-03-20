L'arte di Lucyna Ewa Czub da Lanciano a Matera Capitale Mediterranea della Cultura

Un ponte ideale fatto di materia e poesia lega lâ€™Abruzzo alla Capitale Mediterranea della Cultura 2026.

Lâ€™artista Lucyna Ewa Czub, che vive e opera a Lanciano, porta nel cuore dei Sassi di Matera il progetto espositivo "Metamorphosis in Art â€“ Due sguardi in trasformazione". La mostra nasce dall'incontro e dal dialogo profondo con il maestro lucano Tommaso Rosa, in una prestigiosa collaborazione sostenuta da Angelo Raffaele Olivieri di Area Living e lâ€™Associazione Fede e Tradizione.

Lâ€™esposizione abiterÃ il silenzio della Chiesa sconsacrata di Santa Maria de Armenis, luogo dove la storia respira tra i cimeli del Carro della Madonna della Bruna. In questo spazio sacro, la pittura introspettiva e materica di Lucyna Ewa Czub â€“ dove le tele si fondono con versi poetici scritti dall'artista stessa â€“ incontrerÃ la sapienza antica del legno del maestro Tommaso Rosa, creatore di sculture e intarsi di rara finezza. Insieme, i due artisti esplorano la metamorfosi come elemento fondante dellâ€™identitÃ umana e collettiva, fondendo la sensibilitÃ dell'Europa orientale con le radici del Mediterraneo.

UN EVENTO DI RILIEVO ISTITUZIONALE

Il taglio del nastro, il 29 marzo alle ore 17:00, sarÃ un momento di altissimo valore culturale. Lâ€™Abruzzo incontra la storia di Matera alla presenza di figure che hanno segnato la rinascita della cittÃ :

â€¢ Lâ€™Avv. Raffaello De Ruggieri, Presidente della Fondazione ZÃ¨tema e giÃ Sindaco di Matera, figura simbolo della trasformazione dei Sassi in patrimonio mondiale;

â€¢ MimÃ¬ Andrisani, giÃ Presidente dellâ€™Associazione Maria SS. della Bruna, memoria storica delle tradizioni piÃ¹ autentiche;

â€¢ Antonello Di Pinto, critico d'arte, scrittore e membro della XVII Commissione Intergruppo Parlamentare "Arte", che curerÃ la presentazione critica.

Il momento dell'apertura sarÃ nobilitato dall'intervento musicale del Maestro Dino Rigillo. Durante la mostra, la Chiesa diventerÃ un laboratorio vivo: gli artisti incontreranno il pubblico e dipingeranno dal vivo, in un'atmosfera arricchita dalle note di giovani talenti musicali del territorio.

Per lâ€™Abruzzo e per la cittÃ di Lanciano, la presenza della Czub a Matera 2026 non Ã¨ solo una mostra, ma la testimonianza di come lâ€™arte possa unire territori lontani sotto il segno della resilienza e della bellezza, valorizzando il ruolo dell'artista come ambasciatrice di dialogo interculturale in uno dei contesti artistici piÃ¹ prestigiosi d'Europa.

INFO E CONTATTI

â€¢ Sede: Chiesa di Santa Maria de Armenis, Matera

â€¢ Date: Dal 29 marzo al 7 aprile 2026

â€¢ Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00. Ingresso libero.