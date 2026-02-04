Pallamano: Italia-Bosnia Erzegovina l'8 marzo a Pescara

Il Pala Giovanni Paolo II di Pescara ospiterà la gara fra Italia e Bosnia Erzegovina, seconda sfida casalinga della Nazionale nelle qualificazioni agli EHF EURO 2026. La sfida andrà in scena domenica 8 febbraio (ore 18:00) e sarà valida per la quarta giornata del Gruppo 2, facendo seguito alla sfida di andata in terra bosniaca, nella città di Cazin, il 5 marzo. Il programma della Nazionale prevede il primo allenamento di preparazione nella giornata del 1° marzo a Chieti.

Le azzurre torneranno così in campo in Abruzzo a distanza di cinque mesi dalla sfida persa ne «La Casa della Pallamano» per mano della Svizzera. Le elvetiche sono al comando del girone assieme ai Paesi Bassi, entrambe a punteggio pieno dopo due partite. Per Italia e Bosnia, intanto, le due gare della primavera prossima saranno decisive per aggiudicarsi il terzo posto, unico viatico utile per lasciare aperto uno spiraglio legato all’accesso alla fase finale degli Europei.

Il Pala Giovanni Paolo II di Pescara ospiterà ancora una volta le Nazionali azzurre della pallamano, dopo avere fatto da teatro, nella primavera del 2024, alla vittoria dell’Italia maschile contro il Belgio nella cavalcata conclusa con la qualificazione centrata ai Mondiali 2025.

Gli EHF EURO 2026 si svolgeranno dal 3 al 20 dicembre prossimi e per la prima volta saranno ospitati in cinque nazioni, ovvero Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia. La Spodek Arena di Katowice, con i suoi 11mila spettatori, ospiterà semifinali e finale.

FORMULA. Il sistema di qualificazione agli EHF EURO 2026 assegna 16 posti alla fase finale della competizione. Accesso diretto per le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi previsti dal format. A queste 12 squadre si aggiungeranno le quattro migliori terze, la cui classifica viene stabilita tenendo in considerazione dei soli risultati ottenuti contro prime e seconde del proprio raggruppamento.

