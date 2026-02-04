I Malati Immaginari in versione ambient con il remix di “Cry”

I Malati Immaginari pubblicano Cry (Vrace Remix), in uscita mercoledì 4 febbraio su Bandcamp e su tutte le piattaforme digitali. La nuova versione porta in superficie l’anima più ambient già presente nel brano originale e la trasforma in una vera riscrittura emotiva, sospesa e contemplativa.

Da un anno in pianta stabile nel duo vastese insieme al cantante/polistrumentista Dario Parascandolo, il producer “mascherato” e dj Vrace ridisegna il sound di Cry lasciando spazio alle emozioni quando tutto si ferma.

Il remix si inserisce come un capitolo “spin off” nella discografia de I Malati Immaginari e accompagna il percorso del progetto in attesa del prossimo singolo inedito previsto per marzo. Un approfondimento sensibile dell’universo di Cry, già singolo centrale della fase più recente del progetto, che ne rivela una seconda identità, più cinematografica e interiore. Non si attraversa più il dolore muovendosi, si resta fermi ad ascoltarlo. I suoni si allargano, il tempo si dilata, la canzone diventa uno spazio in cui entrare e rimanerci. È una versione che invita all’immobilità, all’intimità, alla permanenza.

“Cry non aveva ancora finito di parlare, e lo fa oggi in una forma più profonda e fragile cambiando pelle”, afferma il cantante Dario. “Se la versione originale uscita a ottobre ci ha fatto ballare piangendo, stavolta ci ritroviamo ad affrontare i demoni immersi nel silenzio e al buio”, conclude.

Cry (Vrace Remix) è prodotto, mixato e masterizzato da Vrace presso il suo studio. È il primo brano targato I Malati Immaginari in cui il producer vastese firma anche interamente la fase di mix e mastering, oltre alla produzione, consolidando un lavoro condiviso sempre più diretto e artigianale.

“I Malati Immaginari è il primo progetto in cui produco materiale non interamente scritto da me”, spiega il producer. “Abbiamo una doppia anima, una molto fragile e un’altra più diretta e meno mediata. Per questo ho voluto dare spazio e voce alla fragilità che si nasconde dietro questo brano, al quale sono molto legato”, conclude Vrace, che ha esordito discograficamente con I Malati proprio nella versione di Cry uscita a ottobre come singolo.

Producer e dj vastese, Valerio Racciatti in arte Vrace ha all’attivo l’album “Oblii” e diversi singoli pubblicati negli ultimi anni. Da maggio in pianta stabile nel progetto, Vrace ha portato suoni dancefloor nella darkwave originale dei Malati Immaginari, e oggi, con il remix di Cry, ha dato vita a una delle sue espressioni più personali e radicali

L’uscita conferma Bandcamp come spazio centrale di relazione con il pubblico e luogo naturale per accogliere le pubblicazioni più intime e narrative del progetto. Cry (Vrace Remix) resta un capitolo autonomo e non farà parte del primo album de I Malati Immaginari, che conterrà esclusivamente la versione originale del brano.

In attesa del prossimo singolo ufficiale che uscirà a marzo, I Malati Immaginari proseguono la loro incessante attività live in tutta Italia. Il duo darkwave abruzzese nelle prossime settimane darà il via a un mini tour in Puglia (Brindisi, Taranto, Nardò), per poi proseguire a Massa e ad Asti, dove sarà ospite del Comics 2026. Il calendario aggiornato con le date è disponibile sui social del duo.

Ascolta Cry (Vrace Remix):

https://linktr.ee/cryremix_i_malati_immaginari

I Malati Immaginari su BANDCAMP

https://imalatiimmaginari.bandcamp.com/music

Instagram

https://instagram.com/i_malati_immaginari