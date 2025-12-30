Sci Club Aterno Pescara: tra i tedofori della Staffetta Olimpica Milano-Cortina c'è Tommaso Di Crescenzo

Ci sarà anche un rappresentante dello Sci Club Aterno Pescara nella squadra di tedofori che il 2 gennaio prossimo accompagnerà la fiaccola olimpica Milano-Cortina nel percorso tra Roccaraso e il capoluogo adriatico.

Si tratta di Tommaso Di Crescenzo, studente del secondo anno del Liceo scientifico Leonardo ‘Da Vinci’ e componente della squadra agonistica dello Sci Club nella categoria Allievi, che porterà la fiamma olimpica nel tratto del comprensorio dell’Alto Sangro, cuore pulsante degli sport invernali dell’Abruzzo e del centrosud Italia.

“E’ per noi un grande onore – commenta Mattia Giansante, presidente del sodalizio – poter partecipare a una cerimonia così prestigiosa e suggestiva, che celebra non solo la fiamma olimpica, ma i grandi valori dello sport che da sempre accompagnano le attività del nostro Club. Tommaso porterà per sempre nel cuore il ricordo di questa esperienza, condivisa con tutti i suoi compagni di squadra”.

Lo Sci Club parteciperà anche alla cerimonia in programma, sempre il 2 gennaio intorno alle 19, in piazza della Rinascita a Pescara, dove sarà proiettato un video che ripercorre i momenti salienti della storia dell’Aterno, fondato nel 1984 e che oggi conta quasi 700 iscritti.

“Da parte mia e di tutti i soci – aggiunge Giansante – un ringraziamento al Comitato organizzatore e al Comune di Pescara per averci voluto coinvolgere attivamente in questa iniziativa che sta attraversando tutta l’Italia, con quella grande passione che solo lo sport sa trasmettere”.