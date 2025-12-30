Ufficio Scolastico Provinciale-Ambito territoriale Chieti-Pescara, Leonardo Iacobucci Ã¨ i nuovo dirigente

Cambio alla dirigenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale â€“ Ambito territoriale di Chieti e di Pescara.

Al vertice, dalla giornata del 30 dicembre, c'Ã¨ Leonardo Iacobucci.

Originario di Chieti, 44 anni, laureato in Giurisprudenza e in Diritto dell'Economia, abilitato alla professione forense e con un master in Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A., Ã¨ entrato nei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito dopo una esperienza ventennale nella Pubblica Amministrazione, prestando servizio prima presso la Camera di Commercio di Chieti Pescara e successivamente presso la Direzione Provinciale Inps di Chieti.

A settembre 2025, in qualitÃ di vincitore del nono corso-concorso per dirigenti dello Stato bandito dalla SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ha assunto servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo dirigendo dapprima l'Ufficio III ambito territoriale di L'Aquila fino al dicembre 2025.

Dal 30 dicembre assume dunque la direzione dell'Ufficio IV Ambito territoriale di Chieti e di Pescara.