Giro d'Italia 2026, due tappe in Abruzzo: arrivo al Blockhaus e partenza da Chieti

A Roma, è stato presentato ufficialmente il percorso della prossima edizione del Giro d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi e identitari dello sport italiano. In questa occasione è stata confermata anche la tappa che interesserà anche Chieti.

Appuntamento il 16 maggio con la partenza della tappa Chieti-Fermo (159 chilometri). Il giorno prima arrivo in Abruzzo, in alta quota sulla Majella, al Blockhaus con la tappa che partirà da Formia e sarà la più lunga e tra le più dure della ‘corsa rosa’ con i suoi 246 chilometri di strada.

“Si tratta di una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone - . Siamo particolarmente felici che la partenza avverrà dalla rinnovata piazza San Giustino, uno dei luoghi più rappresentativi di Chieti, riqualificato dalla nostra amministrazione e restituito alla comunità con un nuovo valore. Vederla oggi protagonista di un evento di respiro nazionale è motivo di grande emozione.

La scelta di Chieti come sede di tappa da parte di RCS e della Regione Abruzzo conferma e valorizza il lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti sul fronte sportivo: investimenti negli impianti, sostegno alle attività, promozione di opportunità capaci di rafforzare il tessuto sociale e diffondere una cultura dello sport partecipata e inclusiva. Il passaggio della carovana rosa rappresenta inoltre una straordinaria occasione di promozione per il territorio, un’opportunità per mostrare la qualità delle trasformazioni realizzate e l’identità viva e autentica della nostra comunità.

Sarà un momento speciale per tutta la città, per cui ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato perché questo desiderio diventasse possibile. Il Comune farà la sua parte, insieme alla sinergia istituzionale e sportiva che accompagna l’evento più iconico della storia competitiva del Paese”.