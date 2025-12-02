Musica e atmosfera natalizia alla Clinica oncologica di Chieti, tornano gli eventi di “Voi&Noinsieme”

Le note del sassofono e del mandolino entrano in ospedale per portare il clima delle feste tra i pazienti. Anche quest’anno l’associazione “Voi&Noinsieme Aps” rinnova il suo impegno per l’accoglienza all’interno della Clinica oncologica di Chieti con l’iniziativa “Aspettando il Natale”.

L’obiettivo è trasformare temporaneamente la sala d’attesa del reparto in un luogo di condivisione, offrendo momenti di leggerezza e calore ai pazienti, ai loro familiari e agli accompagnatori durante il percorso di cura.

Il programma prevede due appuntamenti mattutini nel mese di dicembre 2025:

Martedì 9 dicembre 2025 , alle ore 11.00, si terrà l’esibizione del sassofonista Antonio D’Avanzo . A seguire, intorno alle ore 12.00, è prevista la tradizionale accensione dell’albero di Natale.

, alle ore 11.00, si terrà l’esibizione del sassofonista . A seguire, intorno alle ore 12.00, è prevista la tradizionale accensione dell’albero di Natale. Venerdì 19 dicembre 2025, sempre alle ore 11.00, sarà la volta di Francesco Mammola, virtuoso del mandolino.

Gli eventi musicali rappresentano un’occasione per umanizzare i luoghi di cura e offrire sostegno emotivo attraverso l’arte e la vicinanza, in linea con la missione dell’associazione che opera quotidianamente a supporto del reparto.