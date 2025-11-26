Ai nastri di partenza la Lanciano Sport Academy

Nasce l’Accademia dello sport. E’ stata presentata questa mattina, a Lanciano, negli spazi del polo didattico FAMA, la Lanciano Sport Center Academy, realtà che unisce sport e formazione e segna una fase di forte crescita per il Lanciano Sport Center, che ha ideato il progetto.

L’iniziativa è stata illustrata da Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center, e da Fabio Salerno, responsabile FAMA, polo accreditato come sede d’esame per le università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele riconosciute dal Mur e con il quale è stata avviata una solida partnership. All’incontro erano presenti docenti, amministratori e rappresentanti delle associazioni del territorio.

La partnership nasce con l’obiettivo di offrire nuove opportunità formative e professionali, favorendo percorsi di studio flessibili e pienamente riconosciuti: tutti gli iscritti del Lanciano Sport Center potranno accedere ai corsi di laurea con sconti e ottenere certificazioni gratuite, mentre gli studenti di Scienze Motorie e Management dello Sport avranno la possibilità di svolgere 250 ore di tirocinio curricolare direttamente allo Sport Center, integrando teoria e pratica in un contesto professionale altamente qualificato. La collaborazione si estende anche all’Università d’Annunzio e all’Università dell’Aquila. La nascita della Academy risponde alla crescente necessità di offrire un ambiente strutturato e inclusivo in cui i giovani possano sviluppare talento e competenze attraverso percorsi integrati che combinano preparazione tecnica, crescita fisica, formazione mentale e valori educativi. Il progetto si rivolge anche ad adulti, futuri istruttori, tecnici e professionisti che desiderano trasformare la propria passione sportiva in titoli e competenze certificati.

“L’obiettivo – ha spiegato D’Intino – è creare un polo di eccellenza nel quale sport, scuola e benessere dialoghino, offrendo reali opportunità di crescita e costruendo nuove figure professionali, che in questo ambito sono molto richieste e mancano a livello nazionale”.

Lanciano Sport Center Academy propone corsi abilitanti riconosciuti da FIN, EAA e ASI per diventare istruttori di nuoto e assistenti bagnanti, istruttori di sala attrezzi, personal trainer e functional trainer; offre inoltre masterclass, corsi di aggiornamento per tecnici e atleti, progetti scolastici come “Insieme per crescere” e la Waterpolo Academy, scuola federale che consolida il ruolo del centro come riferimento regionale per la pallanuoto.

Con mille ingressi giornalieri, 672 iscritti alla scuola nuoto, 41 corsi attivi, oltre 100 atleti agonisti, 3.750 abbonamenti e un incremento del 25% rispetto all’anno precedente, il Lanciano Sport Center conferma il proprio impegno nello sviluppo umano, educativo e professionale, creando un modello che integra sport, formazione e nuove prospettive lavorative.

“Questa collaborazione – ha dichiarato Salerno – rappresenta un passo importante per il territorio: mettere in rete formazione universitaria riconosciuta e realtà sportive radicate come il Lanciano Sport Center significa costruire un ecosistema di orientamento e crescita che offre ai giovani e ai professionisti opportunità concrete per qualificarsi e trasformare le proprie competenze in valore per la comunità”. Franco D’Intino ha concluso ribadendo la visione del progetto: “Lo sport è un valore sociale ed educativo e questa Academy rappresenta un investimento sul futuro dei giovani e del nostro territorio”.



