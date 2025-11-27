GiovedÃ¬ 27 novembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ disse ai suoi discepoli: Â«Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione Ã¨ vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la cittÃ se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in cittÃ ; quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinchÃ© tutto ciÃ² che Ã¨ stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perchÃ© vi sarÃ grande calamitÃ nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni; Gerusalemme sarÃ calpestata dai pagani finchÃ© i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciÃ² che dovrÃ accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perchÃ© la vostra liberazione Ã¨ vicinaÂ». _(Lc 21,20-28)_



La Parola di oggi vuole donare una grande speranza, per il tempo difficile che stiamo vivendo perchÃ©, le difficoltÃ ci saranno sempre, potranno trasformarsi in fonte di vita per chi riesce ad accorgersi di Dio Ã¨ vicino.



CiÃ² che GesÃ¹ profetizza su Gerusalemme si avvererÃ , circa 40 anni dopo, quando il Tempio e la cittÃ furono distrutta dai romani. Ma dice anche che fra questo avvenimento e il ritorno glorioso del Signore, accadranno molti altri disastri ma anche tante meraviglie, finchÃ© non finirÃ il tempo dei pagani, e verrÃ il Regno di Dio.



Siamo chiamati ad alzare lo sguardo perchÃ© passa la scena di questo mondo e le tragedie, le guerre, le catastrofi naturali sono il segno di un mondo nuovo. Credo che, anche per me e te, occorre tanta fede per accogliere questo e viverlo nella serenitÃ e nella pace. Qualsiasi dolore, che sopportiamo fin d'ora, qualsiasi lotta a favore della vita, qualsiasi persecuzione a causa della giustizia, Ã¨ seme del Regno di Dio che verrÃ .

Ed io che reazione ho dagli avvenimenti che oggi fanno mi fanno soffrire e mi dispero? Qual Ã¨ la fonte della mia speranza? Che rapporto con gli altri?



Signore, aiutami a rimanere saldo e a non temere, anche nelle tempeste della vita, fa che riconosca il bene che, operi nel mio quotidiano, e cosÃ¬ liberami dalla schiavitÃ¹ della forze del male. Amen