Union Fossacesia, Paolo Rossodivita è il nuovo allenatore

L’Union Fossacesia comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al giovane allenatore Paolo Rossodivita, che ufficializza così il suo primo incarico da head-coach dopo una carriera da calciatore e un percorso di crescita come allenatore.

Classe 1989, Rossodivita – si evidenzia in una nota della società che prende parte al girone B di Promozione abruzzese – ha maturato esperienze importanti tra i campionati abruzzesi di Eccellenza e Promozione vestendo le maglie di squadre storiche come la Vastese, il Sambuceto e il Montesilvano. Il tecnico ha intrapeso, subito dopo essere uscito dal rettangolo verde, la formazione da allenatore, confermando la sua ambizione e preparazione per affrontare una nuova sfida alla guida di un club che punta a valorizzare il proprio progetto sportivo.

Determinante nella scelta è stato il direttore sportivo Mirko Prosini, che ha individuato in Rossodivita il profilo ideale per dare nuova energia al gruppo e continuare il lavoro di valorizzazione dei giovani che la società sta portando avanti su ogni fronte.

La società accoglie con fiducia la nomina, convinta che “l’entusiasmo, la mentalità giovane e la preparazione del mister rispecchino appieno i valori del club: lavoro, gruppo e identità biancorossa”.

Il saluto a mister Paolo D’Orazio – L’Union Fossacesia comunica di aver sollevato Paolo Erminio D’Orazio dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La decisione, dopo un confronto tra i dirigenti della società, nasce dalla volontà comune di dare una scossa al percorso sportivo della stagione in corso visto gli ultimi risultati negativi ottenuti dalla squadra.

La società intende ringraziare Mister D’Orazio per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e passione, qualità che hanno permesso all’Union di conquistare nella passata stagione una salvezza straordinaria, arrivata grazie alla sua guida e al suo carisma.

Resterà sempre parte della nostra storia recente e del cammino di crescita del club, per l’impegno e la serietà dimostrata dentro e fuori dal campo.

A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva e per ogni sfida futura.