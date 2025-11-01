Sabato 1 novembre - La Parola del Signore

Vedendo le folle, GesÃ¹ salÃ¬ sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Â«Beati i poveri in spirito, perchÃ© di essi Ã¨ il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perchÃ© saranno consolati. Beati i miti, perchÃ© avranno in ereditÃ la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perchÃ© saranno saziati. Beati i misericordiosi, perchÃ© troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perchÃ© vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perchÃ© saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perchÃ© di essi Ã¨ il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perchÃ© grande Ã¨ la vostra ricompensa nei cieliÂ». (Mt 5,1-12a)



Oggi, solennitÃ di tutti i Santi, la Parola ci invita a gettare uno sguardo al nostro futuro e, per far sÃ¬ che sia bello, viverlo nel nostro oggi che il Signore ci dona.



Immergersi nella contemplazione delle cose del cielo non deve farci fuggire in avanti ma all'oggi della fede, e ci impegna asceticamente ed eticamente a vivere la nostra esperienza storica vivendo la via delle Beatitudini. L'oggi che viviamo deve essere vissuto in questo amore, sovrabbondante e gratuito che sorregge lo sforzo di conformazione a Cristo e nella sequela vivendo le Beatitudini e, anche nei momenti di sofferenza, rallegrarci Â«... perchÃ© grande Ã¨ la vostra ricompensa nei cieliÂ».



Papa Leone ha dichiarato santo un ragazzo adolescente, Carlo Acutis, che si Ã¨ dato da fare, ha fatto crescere questo dono di santitÃ dentro di sÃ©. La sua Ã¨ una vita che possiamo definire breve ma piena di tante cose, di tanti amici, di tanti interessi, proprio come la vita di tutti voi. La santitÃ di Carlo Acutis, ci mostra che per essere santi non bisogna fare cose straordinarie, ma vivere impegnandosi a volere bene a tutti e a seguire GesÃ¹, il nostro vero maestro, il nostro capoguida nel cammino verso il Padre.



Per fare questo, anche io e te, abbiamo bisogno di essere orientati verso il buono, il bene e il bello ma in realtÃ , puÃ² orientarci a questo, solo e soltanto il Signore con la sua Parola. Per questo lasciamoci guidare da questa Parola che Ã¨ sempre molto bella e stimolante.



Ed io come vivo le beatitudini per camminare lungo la via della santitÃ ? La via che seguo Ã¨ quella che mi puÃ² condurre alla vera felicitÃ ?

