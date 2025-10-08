Tenaglia Abruzzo Volley Altino, colpo in trasferta al debutto

Colpo in trasferta, nella prima partita del Campionato di A2 femminile Tigotà, per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley che, con una bella prestazione, si impone alla Soevis Arena con un convincente 3-1 sulla quotata formazione lombarda della Futura Busto Arsizio.

Dopo un avvio in salita, come dimostrato dal primo set, le giovani atlete altinesi guidate da coach Matteo Ingratta hanno saputo reagire con carattere, ribaltando l’inerzia del match e mettendo in difficoltà l’esperta compagine avversaria.

La mancina Orlandi, autentica spina nel fianco della difesa abruzzese, non è bastata alla sua formazione nonostante i 19 punti messi all’attivo. Sul fronte altinese, invece, l’opposta Siakretava ha illuminato la serata con una prestazione straordinaria: 31 punti personali e titolo di MVP del match.

Oltre alle individualità, ciò che ha davvero fatto la differenza è stato l’ottimo lavoro di squadra, capace di emergere nei momenti chiave di ogni set.

Un segnale forte, dunque, da parte della Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che guarda ora con fiducia al prossimo impegno: domenica alle 17:00, di nuovo in trasferta, per la sfida in terra padovana contro la Nuvolì Altafratte Padova.

“Tante volte ho sognato una vittoria così – afferma l’ex di turno Maia Monaco – specie in questo palazzetto. È stato un bel ricominciare, intenso e significativo. Siamo partite con l’idea di essere sfavorite ma abbiamo delle belle individualità che hanno saputo trascinarci e alla fine ha funzionato tutto. Speriamo di continuare così, sono contentissima!”

Tenaglia Abruzzo Altino Volley: Bagnoli 1, Siakretava 31, Murmann 8, Ndoje 13, Marchesini 9, Monaco 9, Tesi (L), Sassolini 0, Farelli 0, Passaro 0, Guzin 0. N.E.: Trampus, Polesello, Fini (L). Coach: Ingratta

Risultati 1ª giornata di andata del girone B:

Panbiscò Leonessa Altamura – Clai Imola Volley 3-1

Valsabbina Millenium Brescia – Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1

Trasporti Bressan Offanengo – Nuvolì Altrafratte Padova 0-3

Cda Volley Talmassons Fvg – Volley Modena 3-0

Fonte e foto: altinovolley.it