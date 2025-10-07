Un tributo alla memoria: proposta per intitolare uno spazio del Consiglio regionale a Norma Cossetto

Unâ€™iniziativa dal forte valore simbolico Ã¨ stata presentata al Presidente del Consiglio regionale dâ€™Abruzzo, Lorenzo Sospiri. Il Capogruppo di Fratelli dâ€™Italia, Massimo Verrecchia, e il Consigliere regionale Francesco Prospero, Presidente dellâ€™Osservatorio della LegalitÃ , hanno formalizzato una proposta per intitolare una sala o uno spazio interno della sede consiliare alla memoria di Norma Cossetto.

Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, fu vittima delle foibe e insignita della Medaglia dâ€™Oro al Merito Civile. La sua figura Ã¨ riconosciuta come emblema del sacrificio degli italiani dellâ€™Istria, di Fiume e della Dalmazia. La proposta nasce con lâ€™intento di onorare una testimonianza di coraggio e attaccamento alla propria terra, inserendo il suo ricordo allâ€™interno di un luogo istituzionale.

Verrecchia e Prospero hanno sottolineato come lâ€™iniziativa rappresenti un gesto di riconoscenza e memoria, coerente con i principi sanciti dal Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 2004. Secondo i promotori, lâ€™intitolazione costituirebbe un segno tangibile dellâ€™impegno dellâ€™Abruzzo nel preservare la memoria storica e nel riconoscere il valore di chi ha pagato con la vita lâ€™appartenenza alla propria identitÃ .

La proposta Ã¨ ora al vaglio dellâ€™Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che sarÃ chiamato a esprimersi in merito. I due consiglieri hanno ribadito lâ€™importanza di mantenere viva la memoria di una pagina dolorosa della storia nazionale, affinchÃ© il sacrificio di Norma Cossetto continui a rappresentare un esempio di dignitÃ e libertÃ .

Con questo atto, lâ€™Assemblea legislativa regionale si propone di contribuire alla costruzione di una memoria condivisa, capace di unire le generazioni nel rispetto dei valori fondanti della Repubblica.

Servizio di Ercole d'Ercole