Corrilabruzzo UISP, boom di presenze alla 25^ Notturna Città di Chieti

La 25^ edizione della Notturna Città di Chieti, organizzata dall'US Acli Marathon Chieti, ha registrato un bilancio più che positivo. L'affluenza di atleti e pubblico ha ripagato gli sforzi dell'ottima organizzazione di Pietro Perrucci e del suo staff, confermando la vocazione sportiva di Chieti, Città Europea dello Sport 2025.

La gara competitiva di 9,6 chilometri e la passeggiata non competitiva di 2,4 chilometri si sono svolte lungo il perimetro della Villa Comunale e le vie attigue, precedute dalle gare giovanili per bambini e ragazzi under 16 su brevi distanze. In totale, hanno partecipato 647 atleti.

La Notturna ha anche coinvolto il CRAD dell'Università d'Annunzio (acronimo di Centro Ricreativo d'Ateneo Dannunziano) e l'associazione Tratturo a sostegno del reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale di Chieti. L'evento è stato patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Chieti e ha rappresentato un punto di riferimento per atleti e società aderenti al Corrilabruzzo UISP e ad altri circuiti regionali.

Quest'anno, gli studenti dell'Università d'Annunzio hanno potuto partecipare gratuitamente all'evento, con accesso a una classifica speciale riservata per la gara competitiva. Anche docenti, dottorandi e personale amministrativo dell'ateneo hanno partecipato in modo amichevole.

La gara competitiva al maschile è stata dominata in 32’10” da Lorenzo Dell’Orefice. L’atleta di Perano in forza all’Atletica Vomano è riuscito a tenere a distanza i diretti inseguitori giunti con vari distacchi: Francesco Chiaverini (US Aterno Pescara) al secondo posto, Francesco Cacciatore (Passologico) al terzo, Cesare Ciommi (Tocco Runner) al quarto e Jacopo Pellegrini (SS Lazio Atletica Leggera) a completare la top-5 tra gli uomini.

Al femminile a gioire in prima posizione col tempo di 36’13” Alessia Righetti dell’Asd Tri World Chieti. Dietro di lei Zoe Pretara (Runners Chieti), Melissa Palanza (Let’s Run for Solidarity), Sara Di Prinzio (Runners Chieti) e Barbara Mariano (Pretuzi Runners Teramo).

La Runners Chieti è stata la miglior società premiata con il maggior numero di atleti alla partenza (37). A seguire la Runners Pescara (31), l’US Acli Marathon Chieti (16), la Nuova Atletica Montesilvano (15), Let’s Run for Solidarity (14), Podisti Frentani (13), Atletica Val Tavo (10) e Pretuzi Runners Teramo (9).

Risultati completi su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=501