Anni di passione e impegno, la Victoria Cross Ortona celebra il suo decennale

Dieci anni fa nasceva un progetto sportivo che sembrava una scommessa azzardata. Il 15 giugno 2025 , la Victoria Cross Ortona ha festeggiato il suo primo decennio di attività: una ricorrenza che non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma una testimonianza di passione, resilienza e profondo legame con la comunità ortonese.

A ricordarlo con orgoglio è il presidente della società calcistica, in un messaggio rivolto a giocatori, tifosi e cittadini. Un bilancio affettuoso e sincero, che ripercorre i successi sportivi, le difficoltà affrontate e soprattutto il valore educativo e sociale del progetto.

Nata nel 2015 grazie alla volontà e alla determinazione del presidente e del cofondatore Pasqualino Leonelli, la Victoria Cross ha saputo farsi spazio nel panorama dilettantistico abruzzese, con pochi mezzi ma con tanta dedizione. “Fare calcio non è facile, farlo con poche risorse è un piccolo miracolo sportivo”, sottolinea il presidente, ricordando che alla base di tutto c’è un valore semplice ma potente: la passione.

La Victoria Cross Ortona non è solo una squadra di calcio. Come ha spesso dimostrato, è un laboratorio di socialità e solidarietà. Numerose le iniziative di carattere sociale organizzate in collaborazione con la LND Abruzzo, che ne hanno rafforzato il profilo etico e comunitario. E proprio questo, secondo il presidente, è il vero cuore del progetto: “Il nostro cavallo di battaglia è il sociale”.

Il nome scelto per la squadra è carico di significato: la “Victoria Cross” è un’onorificenza militare conferita al capitano canadese Paul Triquet, che durante la Seconda guerra mondiale salvò numerosi civili ortonesi. Un tributo alla memoria e alla storia locale, che diventa parte integrante dell’identità del club.

Sul piano sportivo, la squadra ha raccolto anche importanti soddisfazioni: una Coppa Disciplina, una finale playoff per la promozione in Prima Categoria e una semifinale di Coppa Abruzzo. Il decimo anno coincide, purtroppo, con la prima retrocessione nella storia del club, ma lo spirito che ha animato questi dieci anni resta intatto: “Nello sport, come nella vita, si vince e si perde. Ma bisogna sempre rialzarsi, e noi lo stiamo già facendo”.

Il messaggio si chiude con un pensiero per i tifosi e con il ricordo affettuoso di Bruno, storico volto vicino alla squadra: “FORZA VICTORIA CROSS!”, il suo grido ancora vivo nelle parole di chi continua a portare avanti questa piccola grande realtà.

Il testo del comunicato del Presidente (15/06/2015 – 15/06/2025):