"Sport Bonus", fino a fine mese possibile presentare istanza per usufruirne

“Sport Bonus”, il nuovo bando di incentivi sarà attivo fino al 30 giugno. Il programma, indirizzato a soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici, è finalizzato alla realizzazione di attività di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, cosi come anche nella costruzione di nuovi impianti sportivi.

I soggetti di riferimento che possono usufruire del incentivo sono le imprese cui è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo, in cui il limite dell’importo erogabile deve essere il 10 per mille dei ricavi annui.

A tal riguardo, il credito d'imposta riconosciuto a tutte le imprese non può superare i 10 milioni di euro l’anno in corso. Inoltre, il procedimento prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni (30 maggio e 15 ottobre) in cui, le imprese hanno tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere cosi autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. Un progetto nuovo che si focalizza nel rilanciare le strutture pubbliche sportive, da tempo inefficienti e poco attrezzate senza attività di controllo e manutenzione necessari che consentano lo svolgimento delle attività sportive in maniera sicura ed ottimale.

Questo programma di incentivi non rappresenta solo un programma di erogazione di incentivi, ma anche un progetto di rilancio delle strutture pubbliche in un sistema che, negli ultimi anni è stato diretto verso una privatizzazione dei servizi e delle strutture. Rilanciare il pubblico impiego significa rilanciare i servizi essenziali della persona come l’istruzione e la sanità che non sono un lusso, ma un diritto cui ogni cittadino deve accedere.

Le domande per la partecipazione al BANDO SPORT BONUS 2025 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/ .