A Francavilla grande festa per il compleanno di Noemi, la 'piccola guerriera'

Si prevede una grande partecipazione alla festa di compleanno della piccola Noemi Sciarretta, anche per quest'anno il buon senso del pubblico ha trionfato contribuendo alla ricerca ed alla felicità di tanti bimbi che come Noemi combattono contro le difficoltà quotidiane: a comunicarlo è l'associazione Progetto Noemi che sta lavorando all'evento "Buon compleanno Noemi, 13 anni senza mai arrendersi", realizzato insieme alla Uao Spettacoli, in collaborazione con il Kiwanis di Chieti-Pescara.

Domenica 15 giugno alle ore 19.00 a Francavilla al Mare l'Auditorium del Sirena ospiterà una serata indimenticabile dedicata a Noemi e a tutti i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Noemi, la piccola guerriera, compie 13 anni e desidera condividere la sua gioia con tante persone, amici di sempre e nuove conoscenze ed in più, la serata, sarà un’occasione imperdibile per unire la comunità in un abbraccio di solidarietà e amore.

Il palcoscenico del Sirena, si animerà con performance coinvolgenti, ospiti speciali e sorprese che lasceranno il pubblico incantato. Presenta la serata l’attore e produttore Federico Perrotta e come commenta il papà di Noemi, Andrea Sciarretta: "Ci attende un evento straordinario. L’affetto e la solidarietà hanno risposto ancora una volta con forza, e si prevede una partecipazione numerosa e sentita.

La conferma di un appuntamento molto atteso, che vedrà tante persone unirsi non solo a Noemi e al Progetto Noemi, ma a tutte le famiglie che ogni giorno affrontano la disabilità con dignità, forza e coraggio."

"Grazie di cuore – conclude papà Andrea - perché insieme festeggeremo il valore inestimabile della vita, e la vostra presenza contribuirà concretamente al raggiungimento di obiettivi fondamentali per chi lotta ogni giorno senza mai arrendersi".

L’evento che in passato ha visto partecipare nomi del calibro di Lino Guanciale, Paolo Ruffini, Claudio Lauretta, Dado, Mariella Nava, N’Duccio, Vincenzo Olivieri e tanti altri, non solo celebrerà il compleanno di Noemi, ma sarà anche un’opportunità per sensibilizzare le persone sulla missione dell’Associazione Progetto Noemi e raccogliere fondi per sostenere i numerosi progetti a favore dei bambini con disabilità gravissime e delle loro famiglie.



"L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Progetto Noemi, permettendo di portare avanti il nostro lavoro con ancora più determinazione, e con maggiore convinzione grazie all'aiuto di tutti" – conclude Andrea.

L'evento gode del patrocinio del Comune di Francavilla al Mare.

Per info www.progettonoemi.com, sui social al tag @progettonoemi.

Per chi vuole contribuire al Progetto questi sono i dati

IBAN IT80 S030 6909 6061 0000 0074 208 Causale: "Donazione" Beneficiario Associazione "Progetto Noemi".