Un giorno da protagonisti a Villamagna: Antonelli in trionfo solitario, Verna neo campione regionale FCI Abruzzo Allievi

Il sodalizio Villamagna Bike ha voluto onorare la memoria di Filiberto Cataldo con una competizione giovanile, riportando a Villamagna una manifestazione dedicata alla categoria allievi a tre anni di distanza dall’ultima volta.

Il Team Coratti e il suo portacolori Filippo Antonelli hanno messo il proprio sigillo su questa corsa che l’atleta laziale ha dominato con ampio margine sul resto del gruppo.

L’altro grande protagonista di giornata per i colori abruzzesi è stato Davide Verna, atleta di Pianella tesserato per il Team Belvedere con sede a Pacentro. Ha centrato l’obiettivo della maglia di campione regionale FCI Abruzzo, consegnata dal presidente regionale Mauro Marrone e dal coordinatore della commissione regionale strada-pista Antonio Menicucci che ha rappresentato anche la società organizzatrice Villamagna Bike.

Gli atleti hanno percorso per cinque volte l’impegnativo anello di 10 chilometri attorno a Villamagna, un tracciato perfetto per le caratteristiche tecniche del corridore laziale Filippo Antonelli che ha colto l’occasione per involarsi in solitaria sin dai primi chilometri.

Alle sue spalle per il podio e per gli altri piazzamenti d’onore si sono messi in evidenza, giungendo con vari distacchi, Giuseppe Canino della Velosport Sorani Mary J Sweet Angel, Leonardo Micanti del Foligno Cycling Team, Giacomo Paganelli dell’UC Città di Castello, Davide Verna del Team Belvedere, Tommaso Bucci dell’UC Città di Castello, Giuseppe Tatoli della Fusion Bike, Fabio Schirinzi dell’Asd 1 Dente in Più, Fabio Giuseppe Colaprico dell’Asd 1 Dente in Più e Francesco Ballarani del Foligno Cycling Team.