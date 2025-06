Al via 'Scintille' a Ortona, rassegna estiva targata 'Donn.Ã¨'

Torna anche quest'anno l'appuntamento con la rassegna estiva promossa dall'associazione Ets-Aps Donn.è giunta alla seconda edizione. Anche quest'anno l'associazione dunque entra in gabbia negli spazi di ZooArt sottostanti la Passeggiata Orientale, un luogo in cui dove da anni le più variegate forme d'arte trovano il modo di potersi esprimere liberamente grazie al lavoro del presidente Gabriele Lacchè.

L'edizione di quest'anno ha un nome evocativo, Scintille, scelto dalla direttrice artistica, Alice Rifelli, per via di quelle luci del porto si intravvedono da ZooArt alla sera e per la scintilla culturale che la rassegna può innescare in città. Il cartellone prevede otto appuntamenti nei mesi di giugno, luglio e di agosto. Si parlerà di parità di genere e autodeterminazione attraverso reading, concerti, presentazioni di libri, laboratori, passeggiate in bicicletta.

La presidentessa di Donn.è Michela Leone presentando il cartellone ha precisato la mission del centro: "L'associazione non opera solo nell'accompagnare la donna nel suo percorso prima di denuncia e poi di emancipazione dalla violenza ma lavora sul territorio per prevenire la violenza con iniziative che mirino a promuovere la parità di genere e l'autodeterminazione e abbattere gli stereotipi. Tutti gli eventi mirano ad aprire un dialogo con i cittadini perché molti ci conoscono solo per una parte del nostro lavoro. Noi vogliamo stimolare un cambiamento culturale per prevenire il fenomeno della violenza di genere".

Ad Alice Rifelli il compito di illustrare il cartellone: "Si tratta di appuntamenti che hanno l'obbiettivo di contribuire alla costruzione, attraverso l'utilizzo di diversi linguaggi, di una cultura condivisa del rispetto e della autodeterminazione. Venendo dall'editoria ho pescato molto dall'editoria indipendente che è un luogo ricco di vivacità culturale che offre occasioni di scambi tra generazioni diverse".

IL PROGRAMMA - Scintille partirà sabato 7 giugno, alle 21.30, ospite un nome di grande prestigio, ovvero la cantante e polistrumentista Lavinia Mancusi che presenterà il suo progetto culturale che prevede il libro e poi lo spettacolo di teatro-canzone Revolucionaria!, dedicato alla vita, alla musica e alle lotte di tre artiste Violeta Parra, Mercedes Sosa e Chavela Vargas che con la loro arte hanno combattuto nella loro vita gli stereotipi.

Si prosegue il 24 giugno, ore 17, con l'incontro con l'associazione di promozione sociale Scosse nell'ambito del progetto Poster- pratiche oltre gli stereotipi.

Il 28 giugno, alle ore 21, reading spettacolo "Mia zia era vintage", una galleria di ritratti in versi per percorrere in lungo e in largo la "donnità" con l'autrice di reading Alessandra Racca.

Sabato 5 luglio, ore 21.30, presentazione del libro, con l'autrice Antonella Finucci, docente e giornalista, "Scellerate-storie di donne e scintille nei paesaggi d'Abruzzo" (Radici edizioni).

Sabato 12 luglio presentazione del libro del giornalista Gianmarco Menga "Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere".

Domenica 3 agosto passeggiata in bicicletta lungo la via verde dei trabocchi insieme all'autrice, Manuela Mellini e a seguire presentazione del libro negli spazi di Zoo Art. "La strada si conquista. Donne, biciclette e rivoluzioni". (Capovolte edizioni).

La rassegna si conclude con tre appuntamenti che si terranno nell'ambito del partenariato dell'associazione Donn.è con la compagnia Motus il 6 il 7 e l'8 agosto. Una tre giorni di laboratori gestuali, corsi di alta formazione professionale e un incontro sullo spettacolo "Immemori" che sarà ospitato in città a fine settembre.