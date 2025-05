Prima seduta della giunta regionale del Coni Abruzzo: ecco deleghe e incarichi

Si è svolta ieri la prima seduta della giunta regionale del Coni Abruzzo, presieduta da Antonello Passacantando. Durante l’incontro, il presidente ha proceduto all’attribuzione delle deleghe e degli incarichi, definendo la squadra operativa che guiderà la massima istituzione sportiva regionale nei prossimi anni.

Su proposta del presidente, la giunta esecutiva ha approvato la designazione di Mauro Marrone come vicepresidente vicario e di Deborah Sbei quale vicepresidente, rafforzando il team direttivo con esperienza e competenza. Per l’impiantistica sportiva sono stati nominati Alfredo D’Ercole e il vice tecnico Pierfrancesco Rotellini, incaricati di coordinare le attività relative alle strutture e infrastrutture sportive della regione.

Per la Scuola Regionale dello Sport, è stato incaricato Carmine Cellinese, vicepresidente della SRdS, e Angelo Cacchio come Direttore Scientifico. Sono stati inoltre nominati i componenti del Consiglio della Scuola Regionale dello Sport:

Mattia Di Gregorio (rappresentante FSN)

Simone D’Angelo (rappresentante ESP)

Dante Pignatelli (rappresentante DSA)

Franco Chionchio (rappresentante atleti)

Angelo Ciminelli (rappresentante tecnici)

Il presidente Antonello Passacantando ha espresso grande soddisfazione per la composizione dell’esecutivo, sottolineando l’elevato livello di professionalità e competenza dei membri: "Sono estremamente felice per la squadra che si è formata. Abbiamo grandi risorse umane e professionali che garantiranno un lavoro efficace e mirato alla crescita dello sport in Abruzzo. Sono certo che, grazie a questa squadra, riusciremo a portare avanti progetti ambiziosi e a valorizzare al meglio il patrimonio sportivo della nostra regione".

Con questa prima seduta, il Coni Abruzzo avvia ufficialmente il nuovo corso, con obiettivi chiari e una squadra pronta a lavorare per il futuro dello sport regionale.