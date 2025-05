Rigopiano, il 10 ottobre al via l'appello bis a Perugia

Prenderà il via il prossimo 10 ottobre, a Perugia, il processo d'appello bis sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone. Lo riferisce la Tgr Abruzzo. Lo scorso 4 dicembre la Cassazione, oltre a confermare la condanna per falso dell'allora prefetto di Pescara, Francesco Provolo, aveva annullato la condanna dell'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, quella di un tecnico comunale e quelle di due tecnici della Provincia, rinviandole in parte a Perugia.

Appello bis, poi, per sei dipendenti del servizio di Protezione civile regionale, assolti in primo e secondo grado dalle accuse di disastro, lesioni e omicidio colposi. La novità principale, infatti, è quella relativa alla valutazione della condotta della Protezione civile, perché la prevenzione, a detta dei giudici, avrebbe dovuto precedere l'evento, come previsto dalla legge regionale del 92 sulla carta di localizzazione dei pericoli da valanga.