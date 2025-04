Conto alla rovescia scattato per il Giro d'Abruzzo Juniores

Manoppello, Guardia Vomano di Notaresco, Casalincontrada, Cepagatti e Sant’Egidio alla Vibrata saranno le sedi di tappa del Giro d’Abruzzo Juniores – Trofeo Ferrometal, manifestazione a carattere nazionale FCI che porterà nella regione i migliori talenti italiani della categoria.

La breve gara a tappe si svolgerà dal 1° al 4 maggio con il patrocinio della Regione Abruzzo e delle amministrazioni comunali coinvolte.

Questo ambizioso progetto, giunto al secondo anno consecutivo grazie alla collaborazione tra Vomano Bike e Parmegiani Management, offre ai giovani corridori un palcoscenico prestigioso e un trampolino di lancio fondamentale per la carriera ciclistica. In più è un evento che conferma l’Abruzzo come terra di grandi eventi sportivi e di eccellenza ciclistica ma anche la meravigliosa occasione per valorizzare il territorio della nostra regione pedalando tra paesaggi mozzafiato e luoghi ricchi di storia e tradizioni.

In totale saranno 393,9 chilometri di gara spalmati in quattro tappe che impegneranno 150 corridori con una piccola rappresentanza dall’estero. Tra le squadre iscritte non mancheranno le abruzzesi doc Vini Fantini-Tralfo, Mario De Cecco-Logistica Ambientale e Team Belvedere.

Sono previste quattro classifiche con relative maglie: azzurra (individuale a tempi), rossa (a punti), verde (gran premio della montagna) e bianca (giovani).

Il Giro d’Abruzzo debutterà giovedì 1° maggio a Manoppello, abbinato al Trofeo 1° Maggio-Città di Manoppello (giunto alla 76^ edizione, secondo solo al Trofeo Matteotti per longevità). La corsa prenderà il via alle 9:30 con un primo giro di 24,5 km fino a Manoppello Scalo e ritorno. Poi quattro giri di un circuito di 17,5 km toccando il centro abitato di Turrivalignani. Arrivo sulla classica rampa che conduce al cuore del centro storico manoppellese.

Venerdì 2 maggio, la seconda tappa, denominata Trofeo Mamma e Papà De Patre, si disputerà nel territorio comunale di Notaresco, precisamente nella frazione di Guardia Vomano. Con start fissato alle 13:30. Da affrontare cinque volte un circuito ondulato di 18,8 km caratterizzato da una serie di saliscendi.

Sabato 3 maggio terza tappa con partenza da Casalincontrada alle 12:00. Dopo un breve tratto in linea, la corsa entrerà nel vivo a Cepagatti con sei giri di un circuito di 11,6 km includendo Villareia. Poi da fare due volte un anello di 11,2 km comprensivo dello strappo di Sant’Agata, prima del traguardo. Questa tappa è dedicata alla memoria del dottor Carlo Santuccione, conosciuta come La Corsa del Dottor Carlo.

Domenica 4 maggio, la quarta e ultima tappa a Sant’Egidio alla Vibrata, in memoria di Albino Di Matteo, Donnino e Marino Marcozzi. Con partenza alle 11:00, i corridori copriranno 101,2 km in otto giri iniziali corti di 8,5 km tra Sant’Egidio alla Vibrata e Ancarano. Poi un ampio giro di 33 km dove si supererà la salita più impegnativa del percorso, situata tra Santa Reparata e Civitella del Tronto. Dopo lo scollinamento da Civitella, il passaggio ad Ancarano per poi raggiungere il traguardo di Sant’Egidio alla Vibrata.

Il video promo ufficiale del Giro d’Abruzzo Juniores a cura di L’Ora del Ciclismo (Atlantide Video Service) a questo link Giro d’Abruzzo Juniores 2025 | promo