Elezioni Rsu della Asl: consensi in crescita per la Fsi-Usae, seconda con la Uil dietro il Nursind

“Sapremo farci valere per difendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità”.

Raffaello Villani (nella foto), segretario territoriale della Fsi-Usae, commenta i risultati delle elezioni Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) alla Asl Lanciano Vasto Chieti.

Il sindacato indipendente è risultato secondo con 496 voti e ha eletto ben 8 componenti.

“Siamo un piccolo-grande sindacato”, dice Villani, “che saprà farsi valere per difendere i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e degli utenti in un momento in cui la sanità vacilla, ha una grande mobilità passiva verso le altre regioni limitrofe e non solo. Occorre un cambio di passo”, incalza Villani, “ e rendere più attrattivi i nostri ospedali dove lavorano con sacrificio buone professionalità del comparto e della dirigenza, ma spesso in presenza di forte carenza di personale, attrezzature ed ausili”.