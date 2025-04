ATP Challenger a Francavilla Al Mare, tutto pronto per la settima edizione

Fervono i preparativi per la settima edizione dell’ATP Challenger di tennis di Francavilla Al Mare, quest’anno ribattezzato Abruzzo Open 2025, torneo maschile da 100mila dollari di montepremi in programma dal 4 all’11 maggio sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Sporting Club di Francavilla al Mare.

La presentazione si è tenuta al Museo Michetti della cittadina adriatica.

Il tabellone principale del singolare sarà composto da 32 giocatori mentre quello di doppio vedrà in lizza 16 coppie.

L’anno scorso ad imporsi fu il francese Droguet, che in finale superò un eccellente Jacopo Berrettini.

In questa edizione, oltre al montepremi aumentato, la grande novità è rappresentata da due ulteriori campi in terra battuta che saranno al servizio dei giocatori e che portano a sette il numero complessivo dei campi disponibili nell’impianto francavillese.

Luciano Ginestra, presidente del Comitato regionale, ha portato il saluto della Federazione Italiana Tennis e Padel, mentre in rappresentanza del Coni Abruzzo, è intervenuta la vicepresidente Alessandra Berghella.

Il direttore del torneo, Gianluigi Quinzi, dal canto suo, intervenendo in video collegamento, ha voluto ricordare che “quello di Francavilla è per me un torneo speciale per i bellissimi ricordi che ho da giocatore ma è anche un torneo molto fortunato per la grande qualità dei tennisti che di anno in anno sono venuti qui. Negli ultimi anni – ha aggiunto – abbiamo fatto grossissimi miglioramenti, venendo incontro alle esigenze dei giocatori che a Francavilla si sentono come a casa, giocano tranquilli e sono sostenuti da un gran pubblico. Soprattutto l’ultimo anno penso sia stato veramente un challenger con i fiocchi. Non a caso abbiamo fatto sold-out nella finale e di questo ringrazio il mio team e Francesco Ugolini con tutto il suo staff”.

Quinzi ha, inoltre, annunciato che anche quest’anno, verranno assegnate quattro wild-card per il tabellone di qualificazione mentre saranno tre quelle relative al principale. Due delle wild-card destinate a giocatori che affronteranno le qualificazioni saranno appannaggio della federazione mentre le altre due saranno date ancora a giovani tennisti della Piatti Academy di Bordighera.

“Per quanto riguarda invece il tabellone principale, come organizzatori abbiamo deciso di tenere in stand by n’ultima wild-card per vedere se riusciamo a portare in Abruzzo un giocatore di grande prestigio internazionale che può dare ancora più lustro all’immagine del torneo”.

Il presidente del Circolo Tennis, Francesco Ugolini ha sottolineato che “nella stessa settimana di questo torneo, in Europa ci sarà un’unica competizione di questo livello che si svolgerà a Praga, la grande capitale di uno Stato. Ecco, Francavilla e Praga, in quella settimana saranno spalla a spalla. Questo ci fa onore e ci ripaga di tutti gli sforzi fatti. Le novità di quest’anno – ha proseguito – sono il montepremi, salito a 100.000 dollari e la realizzazione di due nuovi campi in terra rossa. Ce l’ha richiesto l’ATP che è sempre più esigente. Questo consentirà ai giocatori di allenarsi in modo più efficace all’interno del circolo, ma si tratta sicuramente di un investimento che non è fine a sé stesso che permetterà di lasciare all’impianto sportivo un patrimonio importante”.

Tutti gli incontri che si disputeranno sul campo centrale e sul Grand Stand saranno trasmessi in diretta mondiale su streaming e saranno visibili sul sito ufficiale dell’ATP all’indirizzo https://www.atptour.com/en/atp-challenger-tour/challenger-tv.

L’ingresso ai campi sarà libero fino alla giornata del venerdì dedicata ai quarti di finale. La finale del singolare si giocherà domenica 11 maggio.

Paolo Sinibaldi da fitp.it