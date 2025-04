Â«Il Papa accolse e abbracciÃ² NoemiÂ»

La notizia della morte di Papa Francesco questa mattina ha portato ad un gran moto di commozione e lutto in tutto il mondo. Tantissimi stanno testimoniando incontri con il Papa, emozioni, riflessioni e preghiere. Tra loro anche la famiglia di Noemi Sciarretta, la bambina di Guardiagrele affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA).

I genitori di Noemi, Andrea e Tahereh, hanno fondato tanti anni fa un’associazione – Progetto Noemi – con la quale si battono per i diritti della figlia e di tutti i bambini che soffrono una malattia e portano avanti tantissimi progetti solidali.

Papa Francesco ha incontrato Noemi e questa mattina, all’annuncio della sua morte, la famiglia della bambina ha voluto testimoniare l’emozione e la gratitudine al Pontefice.

Francesco è colui che si accorse realmente di Noemi, la accolse, la bacio' e chiese preghiere a migliaia di persone.

Un gesto di vicinanza tangibile rivolto a migliaia di bambini e famiglie.

Abbiamo vissuto momenti indelebili impressi nel nostro cuore e nella nostra mente che sono parte della nostra vita, della vita di Noemi.

Francesco ha condiviso con noi la sua casa, invitandoci a stare con lui a Santa Marta condividendone ogni singolo istante.

Diede inizio ad un viaggio d'amore fatto di incontri, lettere ed abbracci che non hanno mai smesso di esserci. Soprattutto diede inizio ad un cammino, che ci vede ancora oggi protagonisti, nel difendere il pieno diritto e rispetto per la vita.

In uno degli ultimi incontri:

"Santo Padre c'è Noemi! " esclamarono.

Lascio' tutto e tutti per correre ad abbracciare e baciare la sua principessa del cuore.

Grazie per le emozioni e il grande Esempio che è stato in grado di trasmetterci. La sua Umiltà rimarrà per sempre custodita nella nostra Anima così come i suoi abbracci.

Ora proteggi Noemi da Lassù, amala, sostienila e abbracciala come hai sempre fatto.

Grazie Santo Padre Francesco da Noemi e tutti i bambini come lei. Grazie per averle donato un’opportunità.

Grazie per aver acceso una luce sugli "Ultimi della società" Ci mancherai, mancherai a tutti.