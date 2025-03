"Calcio a portata di mano", a Lanciano l'ultima tappa provinciale

Si concluderà nella provincia di Chieti il torneo Calcio a portata di mano (dopo le tappe dell’Aquila, di Teramo e di Pescara): sabato 15 marzo, a partire dalle 15, il centro commerciale Lanciano (S.S. 84, Angolo Via Tinari – Loc. Gaeta) ospiterà l’iniziativa targata LND per la promozione di ESPORT, Calcio Balilla e Calcio Tavolo (Subbuteo), in un pomeriggio nel quale il divertimento e la diffusione dei valori dello sport e del calcio saranno protagonisti.

Si tratta dell’ultima tappa provinciale per questa prima edizione del Calcio a portata di mano: un campionato che, già negli appuntamenti precedenti, ha unito diverse generazioni e appassionati di calcio attorno al gioco digitale. I giocatori delle tre discipline scenderanno in campo per contendersi la palma di miglior squadra della provincia.

La formula del Calcio a portata di mano è ormai consolidata: ogni società affiliata alla LND ha potuto iscrivere due atleti/e per ogni disciplina, per un massimo di due squadre. La partecipazione al campionato è totalmente gratuita. Acquisirà il titolo di Campione Regionale per la stagione sportiva 2024/2025 e il diritto a partecipare alle eventuali Fasi Finali Nazionali di Calcio Balilla e Calcio Tavolo (Subbuteo) la società vincitrice della Fase Finale Regionale.

Prossimo appuntamento il 5 aprile, con la Finale regionale a Montesilvano.