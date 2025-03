Â«La Pasqua Ã¨ piÃ¹ dolce quando fa del beneÂ»

Siamo nel pieno della Quaresima, periodo di penitenza e riflessione per i credenti, e si avvicina a grandi passi la Pasqua. Simbolo laico per eccellenza della Pasqua sono, sicuramente, per la gioia di bambini di ogni età le uova di cioccolato. Occasione, ogni anno, anche di solidarietà e sostegno ad associazioni impegnate nei campi più vari. Tra queste c’è Asperger Abruzzo, l’associazione di familiari di bambini autistici.

«La Pasqua è più dolce quando fa del bene – sottolineano i promotori dell’associazione presieduta da Marie Helene Benedetti - con le nostre uova di cioccolato, non solo delizi il palato, ma sostieni anche i progetti di Asperger Abruzzo, aiutando tante famiglie di persone autistiche».

«Con una dolce sorpresa all’interno» le uova di cioccolato solidali di Asperger Abruzzo sono disponibili al latte e fondente, senza glutine, riporta in una nota l’Associazione.

«Aiutaci a diffondere questa iniziativa: un piccolo gesto può fare la differenza» l’appello di Asperger Abruzzo che può essere contattata per prenotare le uova di cioccolato al numero 328 270 48 81.