Trasferta ostica per la Victoria Cross Ortona

Domenica 9 marzo alle ore 15.00, a Colledimezzo, la Victoria Cross Ortona affronterà il Villa Santa Maria, la gara è valevole per l' ottava giornata di ritorno del Campionato di Seconda Categoria, girone B.

Verso Villa Santa Maria-VICTORIA CROSS

“Un'altra battaglia ci attende domani a Colledimezzo dove andremo ad affrontare un'ottima squadra come il Villa Santa Maria.

Tra squalificati, infortunati e altri impedimenti ci presenteremo decimati, ma la fiducia che nutro per i miei ragazzi è talmente alta che so per certo che anche domani, come sempre, butteranno il cuore oltre l'ostacolo.

Sabato contro la capolista abbiamo fatto la migliore partita di tutto il campionato, però abbiamo raccolto zero punti. Ora è giunto il momento di fare punti, anche non giocando bene”.

Giampiero Misci

