Primo test match della Squadra di Rugby in Carrozzina abruzzese al PalaLuiss

Sabato 15 febbraio 2025, presso il PalaLuiss di Roma, si è svolto il primo test match della squadra di rugby in carrozzina abruzzese, impegnata in una sfida contro la squadra dei Romanes/Ares. L'incontro, organizzato per misurare il livello agonistico e tecnico della formazione – composta da ragazze e ragazzi – ha rappresentato un banco di prova fondamentale per i nostri atleti.

Gli atleti sono giunti a questo appuntamento molto motivati, anche se l'emozione palpabile ha inciso in maniera significativa sulla loro prestazione. Dal punto di vista tecnico-tattico il bilancio si è rivelato confortante: pur essendoci numerosi aspetti su cui lavorare, la squadra si è comportata bene complessivamente. Tuttavia, il test match ha messo in luce una criticità importante: nella terza frazione di gioco, tutti i giocatori hanno subito un tracollo fisico, un elemento su cui il team intende concentrare maggiormente gli sforzi in preparazione alle prossime sfide.

Una nota particolarmente positiva della giornata è stata la partecipazione dei supporter. Un gruppo di tifosi, amici storici della squadra, ha seguito con entusiasmo l'intero incontro in trasferta, offrendo un sostegno caloroso e dimostrando l'importanza del supporto della comunità per questa disciplina emergente.

Gli sponsor, infine, hanno garantito un supporto fondamentale, permettendo la realizzazione di questi test match, che sono previsti nel corso della stagione 2025. Oltre a fungere da momento di valutazione tecnica, l'iniziativa rappresenta un'opportunità per promuovere lo sport e attrarre nuovi talenti.

Per chi volesse avvicinarsi a questa disciplina, la squadra organizza incontri settimanali: ogni sabato, dalle 10:00 alle 12:00, presso il palazzetto dello sport di Cepagatti, è possibile partecipare agli allenamenti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Stefano al 3483820091 o visitare la pagina Facebook "Rugby in carrozzina Abruzzo".

Il test match di sabato 15 febbraio ha quindi rappresentato un momento cruciale per la crescita della squadra di rugby in carrozzina abruzzese, fornendo preziose indicazioni sui punti di forza e le aree di miglioramento, e gettando solide basi per una stagione agonistica di successo.