Sconfitta immeritata contro la capolista

Bellissima partita quella andata in scena al Comunale di Ortona dove si affrontavano la penultima in classifica contro la capolista del girone.

Chi ha assistito alla gara ha visto che tutta questa differenza non c'è stata e il pareggio sarebbe stato il risultato piu' giusto.

I due episodi che hanno indirizzato la gara racchiudono tutta la stagione fin qui svolta.

Il goal loro avvenuto da un rinvio di un nostro giocatore che colpisce il proprio compagno che innesca, involontariamente, l' attaccante ospite che a tu per tu con il nostro portiere realizza.

In mischia, nella loro area di rigore, la palla colpisce il palo interno ed incredibilmente và fuori...

Anche questa volta nulla da rimproverare ai ragazzi che stanno dando il massimo ma si vede che non basta e solo continuando ad allenarci, restando uniti, potremmo uscirne fuori.