"Lo Sport di Fare Comunità", nuovo progetto al via

Ha preso il via il progetto “Lo Sport di fare Comunità”, realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Abruzzo per attività di interesse generale (art. 5 Codice del Terzo Settore, D.M. 141/2022 – Risorse ADP 2022–2024, annualità 2024) CUP: C39I24001310008.

Ad annunciarlo è l’Associazione di Promozione Sociale Festival Rocky Marciano E.T.S., vincitore dell’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale.

Il progetto, avviatosi già dal mese di gennaio e selezionato tra 160 progetti presentati, si svilupperà per tutto il 2025 e nasce per rispondere ad alcuni punti chiave del territorio abruzzese, come l’isolamento sociale, la frammentazione intergenerazionale e il rilancio del patrimonio culturale e sportivo.

Fulcro simbolico dell’iniziativa è la figura di Rocky Marciano, pugile di origini abruzzesi, emblema di resistenza e determinazione che da 20 anni viene ricordato e celebrato a Ripa Teatina con il Premio-Festival a lui dedicato che abbina sport e cultura. Il progetto prevede la collaborazione con enti pubblici e privati, tra i quali il Comune di Ripa Teatina, l’Associazione Macondo e la Federazione Pugilistica Italiana, tutti impegnati a contribuire alla realizzazione di attività formative, sportive e culturali rivolte all’intera comunità abruzzese, e si concretizzerà su alcune attività principali quali:

Percorso Formativo per Giovani Studenti (Gennaio-Giugno)

Laboratori su gestione dello stress, educazione alimentare, giornalismo sportivo, testimonianze di atleti e professionisti per trasmettere valori di salute e cultura sportiva

Festival della Letteratura Sportiva “Rocky Marciano” (Giugno-Ottobre), incontri con scrittori e giornalisti sportivi, performance di storytelling, concorso “Storie di Sport” e premiazione finale

Laboratori Intergenerazionali (Gennaio-Ottobre), attività creative e sportive che uniscono giovani, adulti e anziani, occasioni di dialogo e scambio di esperienze per combattere l’isolamento

Sensibilizzazione su Diritti Umani e Inclusione (Gennaio-Dicembre), seminari dedicati a giovani vulnerabili, migranti e persone con disabilità, percorsi di sostegno per favorire coesione sociale e partecipazione attiva

Turismo delle Radici (Febbraio-Novembre), iItinerari culturali e turistici ispirati a Rocky Marciano e alle tradizioni abruzzesi, collaborazioni con tour operator per attrarre la diaspora abruzzese e visitatori internazionali.

L’auspicio degli organizzatori è quello di coinvolgere oltre un migliaio di cittadini tra giovani, famiglie, anziani e categorie vulnerabili, con ricadute positive sia sul piano sociale che su quello turistico-economico.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto – dichiara Gianluca Palladinetti, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Festival Rocky Marciano E.T.S. – che si unisce al Premio, al Festival Rocky Marciano e al concorso letterario Storie di Sport. Aggiungiamo con grande entusiasmo anche questo pezzo nel nostro cammino, un impegno che si protrae per 12 mesi e che è stato possibile grazie a tutte le persone coinvolte e che si stanno impegnando molto”.