'Elite Round' per il Mondiale femminile di futsal, azzurre in gara in Abruzzo

Il futsal e l’Abruzzo, una storia d’amore che continua a rinnovarsi.

È stato presentato in conferenza stampa, presso la Sala Corradino D’Ascanio della sede di Pescara del Consiglio regionale, l’Elite Round delle qualificazioni al Mondiale femminile di futsal che vedrà impegnata la Nazionale italiana dal 19 al 22 marzo a Montesilvano. Un vero e proprio appuntamento con la storia, visto che quello che si giocherà al Palasport ‘Corrado Roma’ rappresenta il lasciapassare per la prima storica Coppa del Mondo femminile di futsal, prevista dal 21 novembre al 7 dicembre nelle Filippine.

QUAGLIERI – A un mese dall’avvio del girone, che qualificherà le prime due classificate al Mondiale e che oltre alle azzurre comprende anche Ungheria, Svezia e Portogallo, è stato l’assessore regionale allo Sport della Regione Abruzzo Mario Quaglieri a fare gli onori di casa: “L’Abruzzo si conferma terra di sport e grandi eventi internazionali: la Nazionale potrà contare sul fattore campo e sulla nostra Regione. Ospitare gli incontri è un grande riconoscimento della crescita sportiva che questa terra ha vissuto negli ultimi anni. Si tratta di un evento di altissimo livello, a conferma della nostra vocazione nell’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali. La presenza della Nazionale rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere il territorio e avvicinare sempre più giovani allo sport. Come Governo regionale, continueremo a investire con convinzione nello sport, consapevoli del suo ruolo fondamentale nella crescita sociale ed economica dell’Abruzzo”.



CASTIGLIA – Abruzzo che per anni è stata la casa di grandi eventi legati al futsal, dalle finali di Coppa Italia a quelle scudetto. Ora torna protagonista anche con la Nazionale: “Come Divisione Calcio a 5, in partnership con Club Italia, siamo molto vicini alle nostre Nazionali ed in particolare alle nostre Azzurre, grazie alle quali il futsal femminile sta vivendo il suo momento più alto – commenta il presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia -. Torniamo in un territorio che ama il futsal, la città di Montesilvano ha ospitato la Nazionale nel giorno della sua seconda uscita, dopo la Notte Magica del Foro Italico, l’ha riabbracciata con calore nel doppio impegno con la Finlandia del 2023 e la ritrova oggi, a un passo dalla qualificazione Mondiale. La strada verso le Filippine è tracciata e la squadra è coesa. Concedetemi un po’ di scaramanzia, nel frattempo però – sorride concludendo – ho già preso appuntamento per il rinnovo del passaporto…”.

MEMMO – Concezio Memmo, presidente della LND Abruzzo, sottolinea la sinergia fra le parti: “La collaborazione tra la LND Abruzzo e Club Italia, casa di tutte le Nazionali di calcio, cresce con l’organizzazione di questo importante evento internazionale di futsal. La vicinanza con Roma, poi, unita al nostro grande impegno e alla nostra disponibilità, ci rendono una location privilegiata al momento della scelta di una sede per questi eventi da parte di Club Italia. Il nostro impegno nel portare nella nostra regione le Nazionali di calcio è mosso da una duplice convinzione: le Nazionali, che rappresentano l’apice del nostro movimento ciascuna nella propria disciplina, sono un grande mezzo per la promozione delle nostre attività; inoltre, questi eventi internazionali sono un potente strumento di marketing territoriale per far conoscere la nostra bellissima regione. E sappiamo bene che la componente sportiva è un importante segmento dell’industria del turismo”.

IL COMUNE DI MONTESILVANO – Alle parole del presidente Memmo fa eco anche il comune di Montesilvano, tramite il sindaco Ottavio De Martinis: “Siamo entusiasti di accogliere questa prestigiosa manifestazione internazionale a Montesilvano. È un grande onore ospitare un evento di tale portata che porterà lustro alla nostra città e all’intera Regione. Montesilvano ha dimostrato di essere una città ospitale e capace di gestire eventi sportivi di alto livello. Siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre risorse per garantire il successo di questa competizione e offrire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti. L’arrivo di questa manifestazione è un’ulteriore conferma della crescita e dell’impegno di Montesilvano nel promuovere lo sport e i valori che esso rappresenta. Siamo convinti che questo evento contribuirà a rafforzare l’immagine della nostra città come destinazione turistica e sportiva di eccellenza”. L’assessore allo sport di Montesilvano Alessandro Pompei aggiunge: “L’assegnazione di questa importante manifestazione a Montesilvano è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo e siamo pronti ad accogliere atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutto il mondo. Montesilvano si conferma un punto di riferimento per lo sport in Abruzzo, grazie alla sua capacità di attrarre eventi di rilievo nazionale e internazionale. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica per promuovere lo sport femminile, che sta vivendo un momento di grande crescita e successo. Siamo pronti a collaborare con tutte le Istituzioni e le associazioni sportive per garantire la perfetta riuscita dell’evento. Vogliamo che Montesilvano diventi un esempio di come lo sport possa essere un veicolo di promozione turistica, culturale e sociale oltre che Hub sportivo della regione Abruzzo”.

LA NAZIONALE – Da capodelegazione delle azzurre, nonché consigliere della Divisione Calcio a 5, Antonio Scocca conosce bene l’importanza del momento: “Arriviamo a un grande appuntamento con una grande attenzione da parte di tutte le componenti – racconta -. Essere qui quest’oggi è la perfetta testimonianza di quanto detto: d’altronde, la riuscita di un evento passa dal lavoro all’unisono di tutte quante le parti chiamate in causa. Un evento di questa portata di respiro internazionale non può che far bene a tutto il movimento. Invito tutti a venire al Pala Roma a godersi uno spettacolo unico”.

Infine, chi dovrà mettere la ciliegina sulla torta all’evento saranno proprio le azzurre: “Essere qui è motivo di grande orgoglio personale – ammette la Ct Francesca Salvatore -. Pescara e Montesilvano sono la mia casa, ho dei ricordi straordinari del mio passato da giocatrice e da allenatrice di club. Sono sicura che il calore dell’Abruzzo si farà sentire: tornare qui con la Nazionale è speciale, soprattutto perché in ballo c’è l’appuntamento più importante della nostra storia. Saranno tre partite dense di significato ed emozioni e dovremo, io in primis, essere brave a gestirle concentrandoci sulle cose da fare”.

Accanto a lei la capitana Ludovica Coppari, che fra Montesilvano e Pescara è ormai di casa da cinque anni: “Arriviamo qui da un percorso lungo, un lavoro fatto un passo alla volta, crescendo con costanza, ottenendo risultati e acquisendo fiducia: siamo pronte per affrontare un impego così importante. Sono ormai cinque stagioni che vivo e gioco in Abruzzo, questa terra è una delle culle del nostro movimento e so bene quanto l’amore della gente possa essere un fattore da sfruttare a nostro vantaggio”.

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP QUALIFYING – ELITE ROUND

GRUPPO A: Portogallo, Italia, Svezia, Ungheria

GRUPPO B: Spagna, Francia, Polonia, Finlandia.

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

1a giornata, mercoledì 19 marzo

Ungheria-Italia, ore 16

Portogallo-Svezia, ore 19

2a giornata, giovedì 20 marzo

Ungheria-Polonia, ore 16

Italia-Svezia, ore 19

3a giornata, sabato 22 marzo

Svezia-Ungheria, ore 16

Italia-Portogallo, ore 19