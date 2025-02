Giudici di gara della Federciclismo Abruzzo-Molise, convegno annuale a Villamagna

È Villamagna a tenere a battesimo la nuova stagione dei giudici di gara abruzzesi e molisani della Federazione Ciclistica Italiana con il tradizionale convegno annuale che avrà luogo sabato 15 febbraio presso la Sala Civica Matteo Sanminiato dell’ex Palazzo Arcivescovile sito in largo Marconi con inizio alle 15:00.

Un momento di formazione e di aggiornamento fondamentale mirato sulle novità regolamentari della stagione 2025, le norme di casistica-revisione e un consuntivo di quanto svolto nel 2024.

Ad approfondire i temi in programma Gianni Passarelli (componente della commissione nazionale dei giudici di gara della Federciclismo), Pierpaolo Addesi (commissario tecnico della nazionale italiana paraciclismo per il settore strada), Mauro Marrone (presidente del comitato regionale FCI Abruzzo e delegato per FCI Molise) e Gianluca Menicucci (presidente della commissione regionale dei giudici di gara FCI Abruzzo e anche commissario nazionale élite fuoristrada), pronti a offrire il loro contributo ai giudici di gara regionali, con l’intervento anche della commissione regionale FCI Abruzzo dei direttori di corsa per approfondire le problematiche e le dinamiche che possono verificarsi durante le manifestazioni ciclistiche.

Ad aprire il convegno i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale di Villamagna con la presenza del sindaco Amerigo Orlando e dell’assessore allo Sport Alessio D’Onofrio, a sottolineare l’importanza di questo appuntamento per la comunità locale.