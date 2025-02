La Sieco Akea Ortona prova a rialzarsi in quel di Napoli

La nona giornata di ritorno è alle porte e la Sieco Service Akea Ortona è pronta per la trasferta in quel di Napoli, ferma al penultimo posto in classifica con 13 punti all'attivo e con il mirino puntato sul Castellana Grotte a 3 punti di distanza. Gli Impavidi sono scivolati al quinto posto in classifica ma con una gara da recuperare o, in caso di sentenza del CONI favorevole, con tre punti in più da mettere in conto.

Un campo difficile quello della Gaia Energy Napoli che tra le mura amiche ha di recente sconfitto la Domotek Reggio Calabria con un netto 3-0. Non sarà dunque una passeggiata per i ragazzi di Coach Denora che, dal canto loro, non vedono l'ora di sbloccarsi anche in vista dell'imminente e prestigiosa Final Four di Coppa Italia.

«Che il momento sia complicato è palese», dice Coach Denora. «Abbiamo detto e ridetto che vogliamo tornare alla vittoria, le intenzioni ci sono tutte. Abbiamo lavorato duramente, analizzato la parte tecnica e tattica, ora bisogna solo mettere in pratica tutto ciò. Non sarà assolutamente semplice, dobbiamo ragionare una palla alla volta consapevoli che dall'altra parte della rete ci sarà una squadra valida e agguerrita. Sta a noi prenderci quello che vogliamo davvero

Novità per quanto riguarda l'orario di inizio della contesa. Per motivi logistici si anticiperà di mezz'ora e così, la coppia formata dai signori Mancuso Alberto e Pescatore Luca daranno il via alle ore 17.30.

La gara sarà visibile in diretta streaming, sul sito https://impavidapallavolo.it