Alfredo Ciccocioppo nuovo comandante della Polizia Locale a Fossacesia

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha ufficializzato la nomina del Tenente Alfredo Ciccocioppo come nuovo Comandante della Polizia Locale. Ciccocioppo,che ha già maturato una lunga esperienza nel Comune di Fossacesia, è stato scelto per ricoprire questo importante incarico, dopo aver prestato servizio presso i Corpi di Polizia Locale di Lanciano, Vasto e Chieti.

Dal febbraio 2020, Ciccocioppo ha ricoperto il ruolo di Vice Comandante della Polizia Locale di Fossacesia e recentemente è stato promosso nella categoria degli ufficiali di PL, grazie al suo passaggio contrattuale nella categoria di funzionari.

Il nuovo Comandante ha inoltre arricchito il suo profilo professionale con esperienze didattiche, insegnando educazione stradale nelle scuole e curando la formazione degli ausiliari del traffico presso il Comune di Vasto. Numerosi i riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera, tra cui lodi e encomi che attestano il suo valore come professionista e come uomo di servizio.

Il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, nel ringraziare il Tenente Sebastiano Arboretti Giancristofaro, comandante di Loreto Aprutino, per il prezioso e qualificato contributo prestato durante il suo incarico a scavalco a Fossacesia che si è concluso il 31 dicembre 2024, ha dichiarato la sua soddisfazione per la nuova nomina. "Stiamo rafforzando il nostro servizio di Polizia Locale – ha dichiarato il Sindaco – e con la nuova direzione, intendo garantire una maggiore presenza degli agenti su tutto il territorio comunale, dalle aree centrali alle periferie e contrade. La sicurezza, il rispetto del traffico e il supporto ai cittadini e agli operatori economici sono obiettivi prioritari per noi."

"La Polizia Locale, sotto la guida del Tenente Ciccocioppo, si impegnerà inoltre a sviluppare un modello di polizia di vicinato- ha aggiunto il sindaco Di Giuseppantonio- favorendo il dialogo con i cittadini e gli operatori economici, assicurando un ambiente più sicuro per tutti".