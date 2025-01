Ospite Javier Zanetti per celebrare i 50 anni dell'Inter Club Lanciano

L'Inter Club di Lanciano, fra i più longevi d’Abruzzo, per festeggiare i suoi 50 anni di storia, organizza una festa con ospite una delle bandiere del calcio neroazzurro, il capitano Javier Zanetti, attuale vice presidente della società.

La festa sociale con cena e presenza di Zanetti si terrà venerdì 31 gennaio.

Zanetti sarà dapprima in visita nella sede del club lancianese, poi un tour in città e, in serata, l'appuntamento conviviale al ristorante Ex “La Cascina” a San Vito Chietino.

L’Inter Club Lanciano con l’attuale presidente Francesco Rosato coadiuvato da tutto l’intero direttivo ha voluto dare un bel segnale per riunire i tifosi neroazzurri frentani ed abruzzesi in una bella serata di festa con capitan Zanetti.