Rotary Club Ortona, consegnati gli attestati per il corso di alfabetizzazione in lingua italiana

Sì è svolta oggi presso la Sala Eden di Ortona la cerimonia di consegna degli attestati per il corso di alfabetizzazione in lingua italiana, iniziato lo scorso 27 settembre.

Trenta corsisti provenienti da ben ventuno paesi hanno seguito con profitto le lezioni tenute dai validissimi docenti che si sono resi disponibili e hanno raggiunto il livello di competenza minima richiesto per garantire la permanenza in Italia.

La diretta della cerimonia :

Alcune foto :

La Presidente del Rotary Club Ortona, Tania Buccini, ha espresso un caloroso augurio: "A tutti loro, l’augurio di tanta felicità nel nostro Paese e di una proficua integrazione a vantaggio loro e di tutta la comunità! ".