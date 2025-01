I pali e le traverse sconfiggono l'Ortona sul campo del Castrum 2010

Incredibile ma vero , oggi l'Ortona contro il Castrum ha cercato di vincere ma ha trovato contro oltre che la squadra avversaria anche le traverse e i pali che sembravano spostarsi per intercettare i tiri dei Gialloverdi .

Per vincere le gare oltre che giocar bene bisogna che la “ iella ” non si accanisca contro ma purtroppo oggi e' successo proprio questo , la sfortuna si e' palesata tramite i pali e le traverse , ben sei , che hanno fatto da scudo alla porta avversaria .

Certamente c'è stata imprecisione da parte degli attaccanti ma colpire una messe di legni così cospicua non e' di tutti i giorni ed infatti con sarcasmo ho detto sopra che le porte sembravano spostarsi per evitare le reti .

Faccio presente che non e' stata una bella giornata per l'Ortona per via della sconfitta ma comunque va elogiata la squadra che ha cercato in tutti i modi di vincerla questa gara . Il calcio e' bello perchè e' vario e non si puo' dare per scontato nessun risultato fino al triplice fischio del direttore di gara appunto perchè il “ pallone e' tondo ” ma bisogna accettare i risultati perchè altre volte magari la sfortuna si e' accanita contro altre compagini favorendoci e quindi consoliamoci con questa bella prestazione fatta di carattere , di applicazione , di gioco purtroppo non finalizzato ma comunque efficacie , unica pecca imprecisione nelle conclusioni .

La storia di questa gara non racconta la sconfitta ma addirittura una mancata vittoria che era il giusto premio per i gialloverdi che a tratti hanno mostrato di governare ampiamente la gara ma che episodi singoli l'hanno determinata al di la' dei valori espressi in campo .

Onestamente devo dire che non voglio sminuire la gioia dei padroni di casa per la vittoria anzi mi congratulo con loro per i tre punti incamerati ma credo che riconosceranno che la “ dea bendata ” oggi l'ha fatta da padrone .

Le tre reti sono state segnate tutte nel secondo tempo dapprima la doppietta del Castrum al 7' con Alfini e al 20' con Antonacci e poi al 39' con Paravati per l'Ortona.

Come sempre non sto a fare i tabellini dell'intera gara ma cito soprattutto le occasioni mancate e addirittura i sei legni colpiti che probabilmente stabiliscono un record difficilmente eguagliabile . Appunto per immortalare i legni colpiti vi cito i protagonisti , Paravati per tre volte , Schiedi per due e Pompilio per un palo e una traversa che poi e' stata tramutata in rete e per questo non l'ho conteggiato nel totale .

Domenica prossima 26 gennaio la squadra di Colussi incontrerà il Real Casale ed e' d'obbligo portare a casa i tre punti che servono per consolidare la posizione in classifica che ci vede tutt'ora in piena zona play-off.

Formazione Ortona

1-De Deo v. 6 incolpevole sulle reti subite , giornata tutto sommato non particolarmente impegnativa per lui .

2-Del Greco v. 6 non ha dovuto penare più di tanto in fase difensiva , ha cercato di dare un contributo anche in fase offensiva , peccato aver mancato una buona occasione , ha nel piede la potenzialità per segnare ma finora non ha ancora avuto la gioia di esultare .

3-Di Castelnuovo v. 6.5 sta diventando un punto fermo della squadra , bravo il mister a dargli fiducia che lui puntualmente ripaga .

4-Nevray v. 6.5 altro giovanissimo che continua a farsi apprezzare che sempre più spesso compare fra gli utilizzati , buona la sua gara .

5-Lieti v. 6 La sua gara e' stata sufficiente , forse la posizione da lui assunta sulla prima rete subita era leggermente avanzata e il pallone l'ha scavalcato .

6-Giandonato v. 6 un giocatore poliedrico , oggi impiegato come centrale , si e' adattato bene ed ha fatto una buona gara .

7-Bernabeo v. 5.5 ha avuto tre occasioni che potevano fruttare almeno una realizzazione , peccato perchè il fatto di averle create e' comunque un merito .

8-Petrone v.5 dopo la bella gara di domenica scorsa non si e' ripetuto , nettamente un passo indietro , grave il suo errore che ha portato al raddoppio il Castrum .

9-Pompilio v. 6.5 due gare consecutive da titolare testimoniano la sua crescita , oggi sfortunato perche' i pali gli si sono opposti , proficua la sua presenza .

10-Schiedi v. 6.5 propositivo , a centrocampo ha un peso , cerca spesso le conclusioni , in due occasioni la traversa si e' spostata per impedirgli la rete .

11-Paravati v. 7 la bella copia delle prime uscite in questo campionato , credo che sia un buon calciatore e se quando e' chiamato dal mister ci mette passione e dedizioni puo' regalaci soddisfazioni .

Allenatore Roberto Colussi v. 7.5 bravo nel sostituire Selvallegra che probabilmente per questioni di lavoro non sarà presente per tutto il prosieguo del campionato . I tre arieti da lui schierati procurano diverse occasioni da rete e danno consistenza al reparto offensivo . Anche domenica scorsa ha dimostrato che questo schieramento può essere vincente .

Amerigo Gizzi