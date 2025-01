ORTONA - LA GARA ORTONA - LAURETUM , PROM. GIR. B E' STATA SOSPESA PER INFORTUNIO DELL'ARBITRO ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO

Era una gara molto attesa dai tifosi gialloverdi perche' incontrava il Lauretum allenato da mister Di Biccari Tommaso , ortonese doc , e che tra le cui fila militano ben tre ex calciatori che hanno vestito la maglia dell'Ortona .

Era tanta l'attesa ma l'epilogo assolutamente inaspettato ha sorpreso non poco tutti gli sportivi presenti allo stadio .

La gara e' stata sospesa alla fine del primo tempo perchè l'arbitro teramano Dario Baldi al 38' e' stato vittima di un infortunio muscolare piuttosto serio stante al laborioso lavoro dei sanitari che hanno impiegato una diecina di minuti per cercare di rimetterlo in sesto ma il tutto e' stato vanificato perchè l'arbitro rabberciato alla bene e meglio e' riuscito a resistere solo per altri 8 minuti che l'hanno portato al fischio della fine della prima frazione della gara ma che comunque , viste le sue precarie condizioni fisiche l'hanno costretto alla sospensione della gara stessa quando il Lauretum era in vantaggio per una rete a zero .

Il goal la squadra degli ospiti e' stato segnato al 4' pt. su svarione della difesa ortonese dall'ex Dyaae Ibrah che ha ribattuto in rete una respinta del portiere su tiro di Ligoski anch'esso ex .

Da questo momento la gara e' stata in mano agli Ortonesi ma nonostante la forte pressione e con alcune occasioni gettate al vento non e' riuscita a pareggiare .

Al 38' pt. il colpo di scena che ha portato l'infortunio dell'arbitro che e' riuscito a proseguire solo alla fine del primo tempo dopo di chè ha decretato la sospensione della gara .

Ora stando al regolamento la gara deve essere rigiocata per il tempo mancante , quindi sostanzialmente per tutto il secondo tempo .

Amerigo Gizzi